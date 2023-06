Dimite el candidato al PSOE por la alcaldía en Torre Pacheco tras el mal resultado del 28M

Los malos resultados electorales y otros motivos personales han llevado a dimitir al candidato socialista en las pasadas elecciones municipales en Torre Pacheco, Carlos López Martínez: “Hay que dejar paso a otra gente para poder seguir trabajando. Después de los resultados no me veo con la fuerza de continuar”, ha explicado el antiguo concejal de Hacienda.

La anterior legislatura los socialistas gobernaron en coalición con el Partido Independiente de Torre Pacheco (PITP) encabezado por Antonio León Garre. El PSOE tenía cinco escaños, mientras que en estos comicios del 28M han perdido dos, pasando de ser la segunda fuerza política a la última: “La ola nacional de Vox nos ha pasado un poco por encima. La fuerza de la extrema derecha es muy potente. Proponen leyes contra el Mar Menor y en favor de la agricultura que calan mucho” apunta López Martínez, que matiza que los resultados electorales se han debido a “un cúmulo de cosas”.

Ahora, sus antiguo socio de gobierno ha sido visto reuniéndose con Vox, aunque el excandidato socialista vaticina que no habrá ningún tipo de asociación entre estos partidos: “Conozco a Antonio -PITP-, sé que no va a pasar”, subraya el socialista, que recuerda que los asientos del Partido Independiente de Torre Pacheco y la formación de Abascal no sumarían para forman mayoría, ya que han obtenido seis y cuatro escaños respectivamente. “Para poder gobernar tendrían que gobernar con PSOE y eso es imposible, jamás estaremos en un pacto con Vox”, insiste López Martínez.

“El PP, que es el que más votos ha obtenido, tendrá que buscar un acuerdo con otros partidos. Nosotros naturalmente no queremos eso, no nos gustaría que Vox entrase en el gobierno municipal, pero tampoco vamos a pactar con el Partido Popular porque tenemos proyectos de ciudad muy incompatibles”, concluye.