"De una p*** solo puedes esperarte putadas": el portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia insulta a la ministra de Justicia

Juan José Liarte Pedreño, portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, publicó en su cuenta personal de Facebook insultos que hacían referencia a la Ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, y a la agrupación política EH Bildu. Liarte calificó de "tiparraca" y "embustera" a la dirigente socialista, como respuesta a las declaraciones de la ministra recogidas por La Razón, en las que señalaba que "PDcAT, Bildu y ERC han aceptado la Constitución pero Vox la rechaza en parte". El mensaje del portavoz de la agrupación de extrema derecha, que ya eliminó, finaliza señalando que de "una p*** solo puedes esperarte putadas".

Post del portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte

El político murciano escribió su post a raíz de la reacción a los comentarios de Delgado por parte de Oskar Matute, portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados. El dirigente vasco señaló que "para combatir el fascismo en particular, y a la derecha en general no hace falta mentir", ya que a EH Bildu "no le gusta ni avala la Constitución".



El portavoz de Vox en Murcia ha publicado, en un nuevo mensaje de Facebook, que no pretendía llamar "p***" a la ministra: "La frase lo que significa es que no puedes confiar nunca en quien no se puede confiar, y evidentemente me refería a Bildu, qué es un partido que no oculta sus simpatías (y el Tribunal Supremo apreció sus conexiones) con ETA". Liarte finaliza su nuevo post lamentando el "malentendido".

La Región de Murcia fue la de mayor porcentaje de voto en favor de Vox durante los comicios generales del 28 de abril, con un 18,64% de votos y 140.000 votantes. En las elecciones autonómicas, logró en tierras murcianas su mejor resultado a nivel nacional, con el 9,51% de apoyos.