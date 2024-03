El pacto del PP y Vox en el municipio murciano de Cieza salta por los aires

“Prefiero gobernar sin ataduras”, ha expresado de forma tajante el alcalde popular del municipio murciano de Cieza, Tomás Rubio, en la rueda de prensa celebrada el martes por la tarde y retransmitida por las redes sociales del Ayuntamiento. De esta forma, el primer edil ciezano ha retirado las competencias a los tres concejales de Vox con quienes gobernaba desde junio en una coalición formada inmediatamente después de las elecciones. El PP cuenta con 9 ediles en el equipo de gobierno, los mismos que obtuvo el PSOE.

Rubio ha esgrimido la falta de acuerdo con los de Abascal para aprobar los presupuestos que llevaban negociando “desde finales de noviembre” del año pasado. “Incluso habiendo incrementado sus demandas, todavía seguían exigiendo cambios”, ha apuntado el primer edil de la localidad murciana.

“Esta tarde hay un pleno y yo no sé que va a votar Vox. Ya han sucedido varias ocasiones donde Vox se ha abstenido o votado en contra en el pleno” respecto a lo acordado, ha explicado el alcalde de Cieza. Los tres ediles del partido de ultraderecha ostentaban las concejalías de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Deportes, Turismo y Museos.

Buscar el protagonismo

“Las parejas se rompen por desconfianza, la que ellos han tenido por bandera”, ha apuntado Rubio con respecto a sus antiguos compañeros de gobierno, al tiempo que se ha quejado de enterarse de que había habido “un conato de incendio en el municipio o un concierto que no estaba programado, concretamente para este día 8” de marzo a través de las redes sociales. Rubio ha acusado a los de Abascal de buscar más protagonismo y establecer un equipo de gobierno “paralelo”.

“No me cierro a seguir negociando con ellos, pero con un cambio de actitud total. No puedo estar gobernando siempre de rodillas. La verdad y la honestidad son pilares fundamentales para mí y si me tuviese que ir de la alcaldía, me iría con la cabeza bien alta”, ha explicado el alcalde de la localidad murciana. “A partir de pasado mañana empezaremos a hablar con el equipo socialista para ver si consideran válidos estos presupuestos”.

“Trabas e impedimentos”

Por su parte, Jesús Castaño, portavoz de Vox, acompañado de los concejales Amparo Belmonte y Pascual Egea, ha comparecido también esta tarde ante los medios en Cieza para explicar los motivos de la ruptura del pacto de gobierno. Castaño ha señalado que el alcalde de la localidad murciana le había comunicado la decisión brevemente por teléfono el mismo martes por la mañana y ha acusado a sus antiguos compañeros del PP de que “el equipo de Tomás Rubio ha gobernado como si tuviese mayoría absoluta”.

“Se nos han puesto trabas e impedimentos para realizar la labor en las concejalías de las que teníamos competencias”, ha contado el portavoz del partido de extrema derecha. “Estos meses hemos comprobado que se llevaban a cabo actuaciones de mala fe para que se dilatasen nuestros proyectos. Amparo, Pascual y yo seguiremos trabajando desde la oposición, con más ganas si cabe”.

Los de Abascal han señalado que se habían producido “una serie de recortes” en los gastos acordados para sus concejalías, al tiempo que se han mostrado desconfiados ante la petición de un posible préstamo por parte del consistorio ciezano, las inversiones previstas por el equipo de gobierno popular o las futuras modificaciones. Uno de los puntos que, aparentemente, habría tensado más la relación entre ambos partidos ha sido el hecho de no haber incluido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento la figura de un comisario de Policía.

El portavoz de Vox en la localidad de Cieza también ha afirmado que no apoyarían ninguna moción de censura del PSOE.

El PSOE pide la dimisión de Rubio

La portavoz socialista del Ayuntamiento de Cieza, María Jesús López, por su parte, ha declarado en la puerta del consistorio murciano que la ruptura de la coalición de gobierno “es la crónica de una muerte anunciada”. “Desde el PSOE venimos denunciando que el pacto con el que había llegado Tomás Rubio a la alcaldía no era serio. Llevamos nueve meses avisando de que se estaban paralizando proyectos muy importantes para Cieza”, ha señalado la concejala socialista. López ha pedido la dimisión del popular porque “la alcaldía que ostenta está sustentada en un pacto que, según ha explicado él mismo, está roto”. También ha recordado que la lista más votada fue la socialista.

Otros gobiernos de coalición PP-Vox continúan en pie en otros municipios murcianos, como es el caso de Lorca, Cartagena, Molina de Segura, Yecla o Las Torres de Cotillas.