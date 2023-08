Una joven trans denuncia una paliza en Cartagena: “Me golpearon mientras me llamaban engendro y monstruo”

“Me llamaron engendro y monstruo, y me dieron una paliza muy fuerte; temí por mi vida porque no sabía cómo iba a terminar”. Al otro lado del teléfono habla una joven trans de 26 años que ha denunciado haber sido víctima de una agresión física y verbal el pasado domingo en la calle Ramón y Cajal de Cartagena. En la denuncia que ha presentado ante la Policía Nacional por agresión transfóbica relata que se encontraba de camino a su casa, a las 23.30, cuando dos individuos que no conocía de nada le empujaron por la espalda, tirándola al suelo.

“Entonces empezaron a golpearme en el cuello, los brazos y las piernas mientras me gritaban insultos como nenaza, mosntruo, engendro, maricona, travelo de mierda...”. Era la primera vez que sufría un ataque de estas características. De aquella noche le ha quedado una cervicalgia, dolores en las piernas “y mucho miedo a salir por la noche, creo que tardaré mucho en volver a pisar la calle a determinadas horas”, relata.

Ambos individuos salieron corriendo y la dejaron tirada en el suelo, según la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico. Según la víctima, tras la agresión regresó a su casa pero no le dijo nada a su padre pero ya de madrugada, “comenzó a dolerle el cuello muchísimo, como si fuera un bloque de hormigón, teniendo descargas eléctricas”, por lo que al día siguiente se dirigió al Hospital Santa María del Rossell, donde al sentirse “incómoda” con la situación tampoco concretó el origen de las contusiones.

Agresión transfóbica en Cartagena. La víctima , que quedó tirada en el suelo con magulladuras y lesión cervical, ha solicitado tras recibir el parte de lesiones, el acompañamiento de GALACTYCO para interponer la denuncia. #STOPDELITOSDEODIO #STOPTRANSFOBIA

Acompañada de la Asociación Galáctyco finalmente interpuso una denuncia en Comisaría este martes por la tarde. En cuanto a los agresores, la zona donde se produjo la agresión no tiene cámaras de seguridad por lo que no será fácil identificarlos. La víctima refiere que eran altos, delgados y morenos, de origen magrebí.