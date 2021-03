La Región de Murcia reabre el 30% del interior de bares y restaurantes con temor a una cuarta ola pandémica

El Gobierno de Murcia ha anunciado que permitirá la apertura del 30 por ciento de interiores en bares y restaurantes ante una nueva disminución de positivos por COVID-19, aunque solo permitirá dos no convivientes por mesa, frente a los cuatro permitidos en terraza. Así lo ha anunciado el consejero de Salud murciano, Juan José Pedreño, que también ha señalado que la presión en los hospitales ha decrecido, con 80 camas ocupadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 239 hospitalizadas en total: número que permiten bajar a la Región de Murcia a la fase 1 asistencial y relajar medidas anti-COVID. En los últimos siete días la tasa de positivos se ha reducido un 30 por ciento respecto a la semana anterior.

Pedreño ha indicado que las cifras regionales en tasa de contagio están "muy por debajo" de la media nacional, no obstante ha advertido de la llegada una cuarta ola vaticinada por organismos internacionales. El consejero ha pedido que la mejoría no lleve a los ciudadanos a relajarse en la aplicación de medidas y a no "echar por tierra el sacrificio" de la sociedad murciana. El toque de queda de 22:00 a 06:00 se mantiene.

Esta semana se ha elevado a nivel de alerta extremo a seis municipios más -junto con Alhama y Ulea- por haber incrementado en al última semana por encima de un 80 por ciento la tasa contagiados: Abarán, Caravaca, Ceutí, Fuente Álamo, Puerto Lumbreras y Torre Pacheco. Este nivel implica el cierre perimetral para las ocho localidades y son los únicos que no abrirán el interior de los locales de la hostelería.

En alerta muy alta se encuentran San Pedro del Pinatar, Albudeite, Cieza, Librilla, Cehegín, San Javier y Yecla -los tres últimos se suman por subir una 40 por ciento los positivos en la última semana-; en el nivel medio-alto están Beniel, Archena, Mula, Villanueva del Río Segura, Lorca, Santomera, Totana, Calasparra, Águilas, Abanilla, Murcia y Ricote; en alerta baja se encuentran Los Alcázares, Las Torres de Cotillas, Fortuna, Jumilla, Alcantarilla, Cartagena, La Unión, Alguazas, Campos del Río, Mazarrón, Bullas, Lorquí, Moratalla, Molina de Segura, Pliego, Blanca, Aledo y Ojós.

Durante las últimas 24 horas, la Región registró 59 nuevos positivos, dando un total de 1.131 peronas afectadas actualmente. De ellas, 902 se encuentran en aislamiento domiciliario. Desde Salud registran a 103.645 personas curadas, y un total de 1.483 fallecidos. Hasta hoy se han realizado 907.347 pruebas dee PCR/antígeno y 100.179 de anticuerpos.

El Gobierno murciano registró ayer 8 fallecimientos a causa del coronavirus. Se trata de 5 varones y 3 mujeres de 84, 71, 78, 78, 80, 89, 88 y 88 años; dos de Lorca y el resto de Cieza, Abaran, Murcia, Molina de Segura, Yecla y San Pedro del Pinatar.