Aitor Esteban: “Aunque no tenga diputados por Navarra, el PNV representa a los navarros en el Congreso”

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado este lunes en Pamplona que pese a que su partido no cuenta con ningún representante diputado navarro en el Congreso, "Navarra tiene en el PNV a su representación" y ha asegurado que la formación nacionalista defiende "en el día a día" de su labor en el Congreso la foralidad navarra y frente a ello, ha dicho que "es curioso que aquellos que tienen en su boca la palabra foralidad, luego, a la hora de lo concreto, no lo sacan a la luz, y siempre es a rebufo" del PNV.

Aitor Esteban ha comparecido este lunes en Pamplona en una rueda de prensa junto con la portavoz del PNV en Navarra, María Solana, tras una jornada en la que ha visitado el Centro Nacional de Energías Renovables en Sangüesa, para conocer el desarrollo de una inversión impulsada por el PNV para este centro a través de los Presupuestos Generales del Estado. Durante su visita a Navarra, Esteban ha aprovechado para hacer un repaso sobre las iniciativas que ha desarrollado el PNV en relación con la Comunidad foral.

El diputado nacionalista ha reconocido que "es cierto que no tenemos representación de diputados navarros en las Cortes, pero Navarra tiene en el PNV a su representación, yo me lo tomo muy en serio". "Si no somos el partido más antiguo de Navarra, lo seremos a una con el Partido Socialista, llevamos una implantación muy grande en Navarra y eso queda refrendado muy visiblemente con la presidencia del Parlamento -a cargo de Unai Hualde, presidente del PNV de Navarra-. Nos preocupa Navarra e intentamos aportar nuestro pequeño granito de arena", ha asegurado.

Así, Aitor Esteban ha afirmado que "es curioso que aquellos que tienen en su boca la palabra foralidad, luego, a la hora de lo concreto, no lo sacan a la luz, y siempre es a rebufo, porque se hayan presentado unas enmiendas del PNV, y luego en el Senado, para no perder la vergüenza, las presentan". "Nosotros no necesitamos tener esa palabra en la boca permanentemente pero la vamos a defender en el día a día", ha asegurado.

El diputado del PNV ha añadido que el Fuero "debe ser concreción, no objeto de palabrería", y ha señalado como ejemplo la competencia de tráfico, que "encaja profundamente con lo que ha sido la soberanía de este territorio". "No entiendo cómo no se ha traspasado todavía, no entiendo que sigamos dándole vueltas a este asunto, como otros asuntos como el Ingreso Mínimo Vital. Hay reticencias del Estado a la hora de dar el paso y miedos que no entienden. Se trata de devolver algo a Navarra que desde siempre ha sido suyo", ha indicado.

Esteban ha asegurado que "cada vez que hemos planteado temas hemos tenido presente no sola a la Comunidad Autónoma Vasca, sino a Navarra". "Yo no recuerdo que nadie haya planteado, cuando ha aparecido un nuevo impuesto o adaptación de un impuesto, que algún representante navarro en Cortes haya solicitado, hablado, o gestionado con el Gobierno, o hecho declaraciones públicas diciendo que este impuesto hay que concertarlo, y nosotros lo hemos estado haciendo", ha dicho.

A continuación, Aitor Esteban ha destacado que "afortunadamente lo que se iba moviendo para la Comunidad Autónoma Vasca venía en cascada para Navarra, luego son los Gobiernos los que tienen que negociar, pero si se está hablando ahora en Navarra de foralizar la tasa Tobin o la tasa Google es porque el PNV lo ha movido, y porque ha insistido mucho en Cortes Generales".

El diputado nacionalista ha dicho que "sobre todo lo que nos preocupa es que Navarra vaya cogiendo una voz en el mundo económico del futuro, y en las apuestas estratégicas del futuro, y eso son la energía y la digitalizaicón".

Esteban ha explicado que "la energía la puede representar perfectamente el Cener, no solo en el ámbito de hidrógeno, que es el proyecto por el que apostamos con una enmienda en los Presupuestos, sino en temas eólicos, etcétera".

En el ámbito digital, ha explicado que se destinan cinco millones a través de una enmienda del PNV al polo digital Irislab. "La Comunidad Autónoma Vasca y Navarra tienen que ser punteras, ser referentes hacia donde se va a dirigir el futuro antes de que lo hagan otros, porque en una tierra pequeña como ésta es lo que nos va a dar una ventaja competitiva", ha asegurado.