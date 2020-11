Navarra prorroga un mes el cierre perimetral de la comunidad y plantea reabrir la hostelería el 26 de noviembre

Navarra mantendrá el cierre perimetral de la comunidad al menos durante un mes más, al igual que otras restricciones que afectan a los aforos en reuniones y el toque de queda, pero plantea reabrir la hostelería el 26 de noviembre. El Gobierno foral ha decidido ampliar la prórroga de las medidas durante 30 días por la cercanía de los puentes forales, que comienzan el 29 de noviembre, con la festividad de San Saturnino en Pamplona, y que incluye el 3 de diciembre, Día de Navarra, además de los festivos nacionales del 6 y el 8 de diciembre, por el miedo a que "un relajamiento" en esas fechas pudiera provocar un repunte de los contagios a las puertas de la comunidad.

Mediante un nuevo decreto foral que firmará la presidenta María Chivite en las próximas horas, el Ejecutivo foral prorroga hasta el 18 de diciembre el cierre perimetral de Navarra, la limitación de las reuniones a seis personas en el ámbito público y a convivientes en el caso de las reuniones en el ámbito privado, y el toque de queda desde las 23:00 hasta las 6:00. En el caso del toque de queda, se mantendrá vigente mientras haya estado de alarma, según ha indicado Javier Remírez.

Además, también se prorrogan mediante una orden foral de la consejera de Salud la limitación de los aforos y horarios en el comercio, que deben seguir cerrando a las 21:00 y nunca superar un aforo del 40%. Respecto a la hostelería, según ha apuntado el vicepresidente del Gobierno foral, se plantea poder reabrirla a partir del 26 de noviembre, si las cifras de contagios continúan en descenso, como hasta la fecha. "Por el momento seguirá cerrada, pero se plantea la posibilidad de flexibilizar las medidas, incluida la apertura de la hostelería a partir del 26 de noviembre", ha apuntado.

De forma paralela al anuncio de las nuevas medidas, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, y el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manuel Ayerdi, se reúnen con representantes del sector de la hostelería para terminar de fijar las condiciones de la reapertura de bares y restaurantes. Santos Induráin sí ha apuntado que será una reapertura "progresiva, muy poco a poco" y comenzando por permitir únicamente el consumo en terrazas, por ser espacios "más seguros" que el interior de los bares y restaurantes.

Por otro lado, con esta prórroga de las restricciones, se levanta el cierre perimetral en Murchante y Ribaforada, dos municipios que se confinaron perimetralmente hace dos semanas por la alta incidencia de la COVID-19, superando una incidencia acumulada de 3.000 casos por 100.000 habitantes.

Abiertos a cenas de navidad entre no convivientes

Desde el Gobierno foral también han abierto la puerta a que en navidades se puedan celebrar cenas y comidas entre personas que no sean convivientes. En una entrevista en Radio Nacional, la presidenta María Chivite, ha señalado que en estas celebraciones se intentará que pueda haber "más personas, a lo mejor dos unidades familiares", pero sin ser celebraciones de muchas personas. "Quizás no podamos estar con toda nuestra familia al completo, pero sí que procuraremos abrir la mano en lo que tiene que ver con los no convivientes", ha explicado.

Como apuntó la consejera de Salud, Satos Induráin, la semana pasada, desde el Gobierno de Navarra se aplicarán medidas específicas para las fechas navideñas, unas navidades, que según apuntó "este año serán diferentes, más íntimas".

Las restricciones anunciadas el 19 de octubre han demostrado tener su efecto en la curva de contagios, que en la comunidad foral ha descendido significativamente en las últimas semanas, llegando a situarse por debajo de los 150 contagios diarios, cifras que no se alcanzaban desde el mes de septiembre, antes de que repuntara la segunda ola. Desde el Ejecutivo foral rechazan hablar de haber superado la segunda ola, aunque aseguran haber sido capaces de "doblegarla". Con todo, siguen llamando a la prudencia y responsabilidad para que la situación no vuelva a empeorar tras los puentes de diciembre.