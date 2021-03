El coordinador de Ciudadanos Navarra, Carlos Pérez-Nievas, le pide a Ruth Goñi que deje el acta de senadora en lugar de irse al Grupo Mixto

El coordinador de Ciudadanos en Navarra y parlamentario por Navarra Suma, Carlos Pérez-Nievas, ha afirmado este jueves que "sorpresa ninguna" la salida de la senadora Ruth Goñi de Ciudadanos, que ha enmarcado en "una operación que se está produciendo en este momento a través de Fran Hervías, exsecretario de Organización de nuestro partido".

En declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, Pérez-Nievas ha indicado que "los que hemos conocido a Ruth y su actitud política aquí y su comportamiento como afiliada y compañera vemos que donde mejor está es fuera de Ciudadanos". "No es ninguna pérdida", ha dicho, para incidir en que "con ese talante y esas formas tiene que estar fuera de Ciudadanos".

Ha señalado que este tipo de actuaciones "regenerará el partido internamente". "Este ejercicio de regeneración duro y complicado es una limpieza de personas que no tienen los ideales ni la dignidad para militar en este partido y donde mejor están es fuera", ha aseverado.

Pérez-Nievas ha explicado que lleva días diciendo a Ruth Goñi que "tiene que entregar el acta". "Ella hace alarde de que ha sido elegida y eso es tratarnos por menores de edad o tontos si piensa que le han elegido por ser Ruth Goñi. Ruth Goñi no sería nada si no estuviera dentro de Navarra Suma ni dentro de Ciudadanos", ha dicho para insistir en que "ha salido por estar en Ciudadanos y porque Ciudadanos le permitió estar dentro de la coalición de Navarra Suma".

Según ha continuado, "si no está conforme con la política de Ciudadanos, lo que tiene que hacer es irse pero entregar el acta". "Lo que está haciendo es emborronar su nombre, la poca dignidad que tiene se la deja por el camino y hace flaco favor a la credibilidad de los políticos en la sociedad española". "A tiempo está de entregar el acta y se la pediremos una y otra vez", ha advertido.

Pérez-Nievas ha señalado que "el partido tiene clara la lista de nombres que van a pasar al Mixto u otro sitio, no fallaría ni uno". "Ruth Goñi, que se haya ido por su actitud interna, por sus filtraciones constantes, por su falta de legitimidad interna, no me sorprende en absoluto", ha expuesto, para añadir que "Ruth Goñi ha hecho siempre lo que le ha dicho Fran Hervías, nada por iniciativa propia". "Lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo", ha expuesto.