Unai Hualde: "El PNV, en solitario, no tendría en Navarra una presencia institucional como la actual"

Unai Hualde recibe a elDiario.es en su despacho de la sede del PNV en Pamplona, situada en la calle Zapatería. Hualde acaba de ser reelegido por unanimidad presidente del Napar Buru Batzar (NBB) y encara su segundo año como presidente del Parlamento de Navarra. En medio, la expresidenta de Navarra Uxue Barkos y compañera en la coalición Geroa Bai ha formado un nuevo partido que seguirá integrado en la coalición, pero que adopta parte del nombre, Geroa Socialverdes. Una decisión que ha provocado rencillas internas en la coalición que Hualde no esconde. Desde el PNV le han pedido que cambien el nombre porque "puede inducir a confusión", pero confía en que con una nueva estructura de partido se pueda fortalecer una coalición sin la que el PNV "no tendría en Navarra una presencia institucional como la actual", asegura el presidente de los jeltzales en la comunidad foral.

Acaba de ser reelegido por unanimidad presidente del PNV en Navarra, ¿no hay oposición interna?

Significa que habido un amplio apoyo a mi candidatura. En el proceso del del PNV son las organizaciones municipales las que proponen a los candidatos para los distintos cargos y, en mi caso, han sido prácticamente todas las organizaciones municipales de Navarra las que me han propuesto y, por lo tanto, parto con ese aval después de cuatro años de gestión para la reelección. Es satisfactorio. Yo creo que en líneas generales eso denota que la línea que se ha llevado en estos cuatro años, desde 2016 al 2020 ha sido considerada por la filiación como correcta y, por lo tanto, las organizaciones municipales se han propuesto mi continuidad durante otros cuatro años.

El próximo día 19 se constituye el nuevo partido de Uxue Barkos, Geroa Socialverdes, ¿qué le parece que lleve el nombre de Geroa?

Nuestra afiliación consideró en su día que la utilización de esa parte del nombre podía inducir a confusión entre el nuevo partido y lo que es la coalición Geroa Bai. Así lo trasladamos a los promotores. En cualquier caso, creemos que si el objetivo, tal y como se está trasladando, es fortalecer la coalición, pues los diferentes socios nos encontraremos en el mejor camino para ello.

¿Cree que deberían cambiarlo?

A nosotros nos parecía que conducía a una confusión innecesaria, pero es cierto que está en su mano.

Pero, ¿consideraría oportuno que lo cambiaran?

Nosotros así lo trasladamos.

¿La coalición Geroa Bai cambiará de nombre? Ante la junta electoral prevalece el nombre de un partido que el de una coalición.

Nosotros creemos que la coalición Geroa Bai en principio no tiene por qué ver alterada por la conformación de este nuevo partido. La coalición Geroa Bai en este momento está conformada por el PNV, la asociación Zabaltzen, Atarrabia Taldea y los adscritos a Geroa Bai y la vocación, creo que por parte de todos, es su continuidad y su mantenimiento como una apuesta estratégica.

¿Y cree que este nuevo partido hace más fuerte a la coalición o la debilita?

Ese es el objetivo que se está trasladando por parte de Uxue Barkos y de los promotores de este partido. Es verdad que en el caso de la coalición Geroa Bai había un partido clásico que digamos, el Partido Nacionalista Vasco, un partido local como es Atarrabia Taldea, y el resto, eran independientes y la asociación Zabaltzen, que no estaban estructurados como partido y estaba pendiente esa estructuración que hasta ahora no ha podido ser llevada a cabo. Era una asignatura pendiente que ahora se va a culminar y que esperemos que pueda fortalecer la coalición. Ese sería nuestro deseo.

¿El PNV pierde peso dentro de la coalición con el nuevo partido?

Entendemos que no. Hay unos acuerdos de coalición que se conformaron en el año 2011y esto obedece a una parte que no estaba estructurada para tener una estructura de partido. Ahora habrá de alguna manera una interlocución diferente entre partidos más estructurados que puede conducir a un mejor funcionamiento.

Tres de los cuatro consejeros del Gobierno de Navarra de Geroa Bai, además de la portavoz parlamentaria y del senador autonómico,

Yo pienso que, si uno toma como perspectiva todos los cargos públicos de Geroa Bai en el ámbito local, en el Parlamento, en el ámbito foral y en el Gobierno, hay una representación que es la foto actual y que intentaremos que sea equilibrada también en el futuro.

¿En un futuro pedirá que más cargos estén ocupados por personas del PNV?

Es muy pronto para situarse en esas hipótesis. Se está en un momento de conformación y estructuración de ese nuevo partido, vamos a esperar a que ese proceso culmine. Nosotros también en nuestra renovación de cargos internos hemos finalizado nuestro proceso y tiempo habrá en los próximos meses para para tratar todas estas cuestiones de cara al futuro.

¿Qué peso tiene en el nacionalismo vasco en el actual Gobierno de Navarra?

El Gobierno de Navarra está conformado por un conjunto de sensibilidades políticas diferentes, el Partido Socialista y los propios abertzales, personas del espectro vasquista, que somos los que conformamos Geroa Bai, y es un peso que no había tenido durante mucho tiempo. Es una sensibilidad que existe en la sociedad navarra, que durante mucho tiempo ha estado excluida en la conformación de los gobiernos y que en este momento tiene un peso y comparte con otras sensibilidades las responsabilidades de gobierno.

Pero algunas de las decisiones que ha tomado el Gobierno en lo que va de legislatura son en principio contrarias al ideario nacionalismo vasco. Por ejemplo, el no recurrir la sentencia que anuló los artículos del decreto foral del euskera relativos a valorar esta lenga cómo mérito en la administración pública o el apoyo del PSN a la nueva ley de símbolos presentada por Navarra Suma.

A nadie se le oculta que en estos temas en los que entra el componente de la identidad o el de la política lingüística ha habido posiciones diferentes entre el PSN y Geroa Bai. También es cierto que este Gobierno parte de un acuerdo programático en el cual, en torno a estas cuestiones, se recoge que se debe tratar de buscar puntos de encuentro. En ese sentido, es cierto que ha habido una sentencia en el asunto de la valoración del euskera en la administración, a partir de la cual los diferentes socios de este Gobierno, Geroa Bai, Partido Socialista de Navarra y Podemos, vamos a tratar de llegar a un acuerdo que sea inclusivo y que, de alguna manera valorando el euskera y la posibilidad de que vaya avanzando, podamos encontrar puntos en común. En el tema de la ley de símbolos hubo una posición de Gobierno contraria a la propuesta que hacía Navarra Suma y sin embargo el Partido Socialista en Navarra apoyó que esa ley tuviese una tramitación y hay unas diferencias que son sabidas y que están reconocidas entre las diferentes partes. No tenemos por qué coincidir en todo, están tasados los desacuerdos en este Gobierno.

La sentencia que anulaba esos artículos del decreto foral del euskera salió hace más de un año, está costando llegar a ese consenso para corregirlos.

Tampoco ha sido un año muy fácil. Cuando salió la sentencia se constituyó un grupo interdepartamental para dentro del Gobierno intentar llegar a un texto en común que pueda regular en el futuro la valoración del euskera en la administración y en medio nos hemos encontrado con una pandemia y con la necesidad de aparcar determinadas cuestiones para centrarse en lo que era más urgente, en la adopción de medidas urgentes para sortear la situación de crisis sanitaria que estábamos viviendo. No obstante, hay un texto avanzado y creo que hay posibilidad de buscar una solución que, por nuestra parte nos gustaría que fuese lo más amplia posible, no solo a nivel de Gobierno, sino también de Parlamento.

¿Cree que la coalición con el PSN, un partido que históricamente ha estado en contra del nacionalismo vasco en Navarra, le ha venido bien a Geroa Bai?

Yo entiendo que le ha venido bien a la ciudadanía. Si alguna apuesta hizo Geroa Bai en el 2015 fue por el entendimiento entre diferentes y por partir de una política de bloques que durante mucho tiempo ha existido en Navarra, en la que gobernaba UPN, la derecha, con el apoyo del Partido Socialista de Navarra y todo el resto del espectro político estaba de alguna manera excluido de la política foral. En el 2015 se inaugura una nueva etapa de entendimiento de diferentes sensibilidades y de demostrar de alguna manera a la ciudadanía que esas diferentes sensibilidades pueden gobernar juntas con un modelo alternativo al de la derecha. A esa fórmula se incorpora también el Partido Socialista de Navarra en 2019, está funcionando y llega para quedarse. Más allá de lecturas partidistas que se puedan hacer de formaciones, es una fórmula que beneficia a la ciudadanía porque es más ciudadanía navarra la que está representada a través de estas fórmulas de gobierno. Y Geroa Bai apostó por esa fórmula desde el principio.

¿El PNV tendría espacio político en Navarra fuera de la coalición de Geroa Bai?

El Partido Nacionalista Vasco tiene su espacio, pero la experiencia traumática de la escisión en los años 80 también nos hizo entender que es un espacio que tiene que entenderse, que hay un espectro de personas vasquistas, progresistas, abertzales, que ha demandado siempre un entendimiento porque si no, separadamente no habría posibilidades de tener una presencia institucional como la actual. Por tanto durante estos últimos años la apuesta ha sido por esos entendimientos, por esas coaliciones plurales y por tener posibilidad de incidir en las instituciones a través de esas fórmulas.

¿Cuántos militantes tiene en Navarra?

Algo más de 300.

¿Uxue Barkos debería seguir al frente de Geroa Bai?

Esas decisiones se tomaron al inicio de legislatura y entendimos que son decisiones que se adoptan para toda la legislatura.

¿Sería una buena candidata a la presidencia de Navarra después de haberlo sido ya y no haber logrado la reelección?

Ha demostrado ser una magnífica presidenta y ahora está desempeñando un papel importante como portavoz del grupo parlamentario. Creo que es pronto para aventurar futuribles.

Eh Bildu está ganando protagonismo tanto en la política navarra como recientemente en la española con su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Sus compañeros de partido en Euskadi le han afeado a EH Bildu que ahora haga lo que lleva criticando durante años al PNV que hiciera, llegar a acuerdos en Madrid. ¿Comparte esa postura?

Nos sorprenden determinadas actitudes porque lo que está haciendo EH Bildu ahora es lo que le exigíamos durante tanto tiempo, que es hacer política, negociar presupuestos y llegar a acuerdos para para traer inversiones. Sí sorprende porque de alguna manera es un giro por las propias manifestaciones ellos hacían en el pasado con respecto a quienes llevábamos esta línea en la línea, como el PNV, de negociar, de hacer política y de apoyar presupuestos en el Estado. Ellos lo han criticado y ahora pues bienvenido sea. A mí me alegra porque creo que es símbolo de que esa es una línea correcta y que de alguna manera ellos han enmendado una estrategia que nosotros considerábamos que era equivocada.

¿Con el apoyo a los Presupuestos Generales se confirma ese giro de EH Bildu que ya se había visto en Navarra el año pasado?

Sí, yo creo que están haciendo una evolución, son diez años ya desde la desaparición o el cese definitivo de ETA y durante ese tiempo EH Bildu ha tenido una evolución hacia la política institucional que ahora se está manifestando en estos acuerdos.

¿Cree que EH Bildu todavía tiene que completar ese recorrido desmarcándose más de lo que fue ETA?

Todavía hay heridas de tanto tiempo de actividad violenta que hemos padecido en esta tierra que tienen que restañarse como son con la reparación de las víctimas o el tema también de los presos, que están ahí. Pero independientemente de eso, creo que no podemos invalidar que ahora haga política cuando le hemos exigido en el pasado que es esa la línea que tenía que llevar, que tenían que abandonar la estrategia de apoyar acciones violentas y pasar a hacer política. Es lo que están haciendo ahora desde las instituciones y desde ese punto de vista yo creo que nos debería alegrar que puedan ser un agente más con el que llegar a acuerdos.

¿Perjudica al PNV y a Geroa Bai en el caso de Navarra que EH Bildu ahora también llegue a acuerdos en Madrid?

Ese es el juego democrático, es el del juego en el que deberíamos estar todos los agentes políticos, en el juego institucional y en el juego de llegar a acuerdos y conseguir cosas para Navarra. El que haya otro competidor democrático creo que es una buena noticia para todos.

¿Cree que Geroa Socialverdes nace para recuperar votantes que se hayan podido ir a EH Bildu?

No hago tantas conjeturas. Me ciño a las propias manifestaciones realizadas por ellos, creo que nace para fortalecer la coalición, según indican, y nace para estructurar mejor una parte que no tenía una una estructura de partido.

¿Las tensiones en internas EA podrían recomponer el espacio de lo que fue Nafarroa Bai?

No sabemos cómo va a acabar esta historia de Eusko Alkartasuna. EA, de alguna manera, por lo que se ve desde fuera, está demandando tener un mayor perfil propio dentro de la coalición EH Bildu, y eso será una cuestión que tendrán que solventar internamente antes de hacer otro tipo de conjeturas.