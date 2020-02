El Gobierno vasco levanta las medidas preventivas en el entorno de Zaldibar al comprobar la mejora de la calidad del aire

"Los niveles de dioxinas y furanos muestran una tendencia descendiente tras la extinción del incendio". Esas han sido las razones para que el Departamento de Salud del Gobierno vasco haya decidido levantar las medidas preventivas que decidieron tomarse para salvaguardar la salud de los vecinos de Zaldibar y los pueblos de la comarca, después de producirse el desprendimiento y el posterior incendio.

Los resultados de las muestras tomadas durante esta semana, analizados desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), indican que la calidad del aire ha mejorado y las sustancias tóxicas están descendiendo.

En total han sido 9 las muestras recogidas entre el 10 y el 16 de febrero, con el fuego activo, y posteriormente enviadas al CSIC para que fueran analizadas. Los resultados recibidos este jueves indican que los niveles de dioxinas y furanos muestran una "clara tendencia descendiente", según han asegurado desde el departamento de Salud, constatación, unida al hecho de que el incendio esté extinguido, ha motivado la decisión de levantar las recomendaciones de precaución y prevención dadas la semana pasada, que incidían en que los vecinos del entorno de Zaldibar tratasen de no abrir las ventanas de sus casas ni de hacer deporte, sobre todo por la noche.

Tabla de resultados de las mediciones de valores de dioxinas proporcionada por el departamento de Salud Eldiarionorte.es

"Es previsible que los valores de estas sustancias hayan cambiado, debido a que lo que los provocaba era el incendio. Si las condiciones cambian, son datos que pueden variar", ha señalado el viceconsejero de Salud Iñaki Berraondo.

Durante la presentación de los resultados, han mostrado una tabla señalando que, por ejemplo, el día 9, con el fuego activo, los valores de dioxinas en el barrio de San Lorenzo, de Ermua, se encontraban en 719 fentogramas. Su pico más elevado fue el día 15 -cuando se inicia la extinción- con 1.200 fentogramas. Estos últimos resultados han mostrado que el día 16 -cuando comienzan las labores de extinción, pero el fuego aún no está extinto- las mediciones muestran 730 fentogramas.

A pesar de que este último dato de valores de dioxinas es más alto que el del primer día analizado, Berraondo ha querido recalcar que son datos que "van a la baja" y que, en el momento que tomaron las decisiones preventivas, "no sabíamos qué iba a pasar con el incendio". Sobre si puede provocarse algún otro incendio en el vertedero, Berraondo ha declarado que las posibilidades son "muy pocas".

Las dioxinas "no producen" picores de garganta ni mal olor

Los vecinos de Eibar, Ermua y Zaldibar han denunciado que durante la semana han sentido picor en la garganta, tos y malos olores. Sin embargo, la investigadora del CSIC Begoña Jiménez ha señalado que "no existe ninguna investigación científica que compruebe que esos niveles de dioxinas en el aire de esa zona den lugar a picores de garganta o de ojos". También ha aprovechado para añadir que "los malos olores de los que se ha estado hablando durante estos días no van asociados a las dioxinas, puesto que las dioxinas son compuestos inodoros e incoloros y no son las responsables de esos olores".

El viceconsejero de Salud ha indicado que las mediciones, seguimiento, control y vigilancia tanto de la calidad del aire como la del agua "van a mantenerse" y van a seguir midiéndose. Ha querido recalcar que "en ningún caso los niveles de dioxinas y furanos que ha habido han sido un peligro para la salud de los vecinos", puesto que solo supondrían un riesgo en caso de exposiciones elevadas y prolongadas en el tiempo.