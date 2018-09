El feudo abertzale de Errenteria rinde homenaje a un policía nacional asesinado por ETA

Antonio Cedillo era policía nacional. El 14 de septiembre de 1982 fue asesinado por un comando de ETA junto a otros tres agentes en una emboscada en el alto de Perurena, en Errenteria. Treinta y seis años después, su familia ha regresado por primera vez a Euskadi desde Sevilla para rendirle homenaje. Este sábado se celebrará un acto en la localidad guipuzcoana que cuenta con el apoyo de su alcalde Julen Mendoza, de EH Bildu.

José Miguel Cedillo, hijo de Antonio, sólo tenía tres años cuando perdió a su padre. El viernes él y su madre María Dolores García quisieron recorrer, junto al alcalde abertzale, el mismo camino que hizo Antonio Cedillo antes de ser asesinado. Según explicó José Miguel a El Correo, los tres visitaron el caserío donde los cuatro policías desayunaron hace treinta y seis años, el punto de la carretera donde los etarras ametrallaron los dos coches, acabando con la vida de tres de ellos y el lugar donde una furgoneta conducida por un albañil recogió al malherido Cedillo. Los etarras obligaron al conductor a parar y asesinaron a Cedillo.

José Miguel se decidió a planificar el homenaje a su padre hace apenas dos meses. Según cuenta, contactó con el alcalde de Errenteria y una semana después, este viajó a Sevilla para hablar con él. El País explica que pasaron cuatro horas hablando en el aeropuerto. "Fue una conversación liberadora y sanadora para mí", dice Cedillo.

En el acto del sábado, José Miguel Cedillo espera reunir "a quienes entiendan que ha llegado el momento indiscutible de la paz", estén "en el momento personal o político que estén" y "sean o no miembros de partidos políticos, de instituciones, de asociaciones o fundaciones" según ha dicho en un comunicado. "No se trata de pasar página porque no se puede, se trata de escribir una nueva".

No es la primera vez que el consistorio de Julen Mendoza participa en un acto de recuerdo a víctimas de ETA. El 28 de julio de 2017, Errenteria se convirtió en la primera localidad gobernada por la izquierda abertzale en rendir un homenaje exclusivo y explícito a víctimas de ETA. En aquella ocasión, se homenajeó a Vicente Gajate Martín, policía municipal y militante del PSE asesinado por ETA en 1984 y a los concejales del PP José Luis Caso, asesinado en 1997, y su sucesor en el cargo, Manuel Zamarreño, que también fue asesinado al año siguiente.

"Si en algún momento este consistorio a lo largo de su historia, o yo mismo, no hemos estado a la altura de las circunstancias, no os hemos acompañado correctamente o hemos dicho o hecho algo que pudiera haber añadido más dolor al que ya padecéis, pido perdón por ello en nombre del ayuntamiento y en el mío propio, a la vez que digo que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no se vuelva a repetir" dijo Mendoza a las víctimas en aquella ocasión.

Desde 2012, el alcalde abertzale ha llevado a cabo en su municipio una política de "recuperación de la convivencia", con el apoyo de todos los grupos políticos, que les ha llevado a realizar actos de recuerdo y reconocimiento a todas las víctimas. Mendoza afirma que los vecinos han terminado haciendo suya esta idea.