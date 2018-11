El Parlamento estudia habilitar enero ante la intensa actividad legislativa pendiente

"No sería muy presentable que a estas alturas de la legislatura, después de que tengamos aquí algunas leyes desde hace seis meses, digamos que no nos da tiempo a tramitarlas". La que se expresa así de contundente es la presidenta del Parlamento de Cantabria, Dolores Gorostiaga, que ante la intensa actividad legislativa que se espera hasta el final de la legislatura baraja la posibilidad de habilitar enero, un mes en el que tradicionalmente la Cámara no tiene actividad.

La dirigente socialista pretende además que esta propuesta sirva para hacer efectivo el acuerdo alcanzado por todos los portavoces parlamentarios, que han pactado recientemente un calendario que puede permitir agilizar los trámites y aprobar el mayor número posible de leyes antes de que concluyan las sesiones plenarias la próxima primavera, en vísperas de las elecciones autonómicas.

Y es que esta decisión extraordinaria se hace aún más urgente a la vista de las fechas y de la cantidad de iniciativas legislativas que el Gobierno tiene pendientes: cerca de una decena leyes sobre las áreas más diversas, desde la Igualdad, LGTBI, Discapacidad o Memoria Histórica hasta Protección Civil y Emergencias están pendientes de una tramitación que, o se realiza de forma exprés, o quedará como una asignatura pendiente para la próxima legislatura, que concluye a finales de marzo.

Además, el Ejecutivo bipartito presentará de manera inminente sus cuentas para el próximo ejercicio, con lo que la negociación del proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria para 2019 copará la actividad parlamentaria durante semanas, hasta la celebración del debate que en diciembre suele cerrar el periodo político todos los años.

De esta manera, los planes de los grupos políticos que apoyan al Gobierno, PRC y PSOE, es que de aquí a la disolución de la Cámara se debata y apruebe prácticamente en todos los plenos alguna de las leyes pendientes. Normalmente la actividad parlamentaria acaba en Navidad y no se retoma hasta mediados de febrero, después de la conmemoración del Estatuto de Autonomía, algo que podría cambiar este año si sale adelante la decisión de habilitar enero para tareas como la presentación de enmiendas o la celebración de comisiones.

Pleno del Parlamento de Cantabria. | ROMÁN GARCÍA

Responsabilidad de los grupos

"En estos momentos tenemos una acumulación de leyes para tramitar importantísima, y además unas leyes con mucha enjundia, con mucho interés para el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria. Para distintos colectivos en particular y para la sociedad en general", defiende en este sentido Gorostiaga.

Para la presidenta del Parlamento, es "responsabilidad" de los grupos parlamentarios ponerse de acuerdo y encontrar la fórmula que haga posible desarrollar todos los proyectos que ha presentado el Gobierno, muchos de ellos anunciados a bombo y platillo a lo largo de la legislatura, pero que no acaban de concretarse.

"Yo comprendo que la actividad legislativa en estos momentos es mucha, pero también entiendo que los diputados estamos la mayoría con una dedicación exclusiva y, por tanto, tendremos que buscar la manera de comprometernos. Haremos lo posible para que tengan un periodo más amplio de actividad parlamentaria y les dé tiempo a gestionar todas las leyes que tenemos sobre la mesa", concluye Gorostiaga.