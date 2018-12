La imposición de una gestora en Podemos aleja su confluencia con otros partidos

La grave crisis interna que ha sacudido a Podemos en Cantabria durante los últimos meses, y que ha llevado a la dirección nacional a imponer una gestora en la comunidad autónoma para "proteger la imagen del partido", puede ser la puntilla definitiva para la posible confluencia con otras formaciones políticas de cara a las elecciones autonómicas de 2019.

Tras los últimos acontecimientos en la formación morada, con la suspensión de militancia de dos de sus tres diputados, reiteradas acusaciones de acoso laboral contra uno de sus parlamentarios y el enfrentamiento descarnado entre la dirección regional y la cúpula del partido en Madrid, las posibilidades de acuerdo con otras fuerzas del ámbito de la izquierda están "casi descartadas" por sus posibles socios.

Así lo ha confirmado este miércoles el candidato de Izquierda Unida a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, que ha reiterado en rueda de prensa que Podemos "no es un socio preferente" para su partido de cara a los comicios que se celebrarán en mayo de 2019 y ha defendido el camino emprendido por IU junto a Equo y diversos movimientos sociales para conformar una candidatura unitaria.

"Los procesos electorales llevan mucho tiempo, dedicación y preparación y los plazos se acaban", ha subrayado Ruiz Salmón a preguntas de los periodistas, en relación a la "delicada situación interna" que vive Podemos, y tras la ruptura de las negociaciones con IU y Equo por la falta de una interlocución válida con el partido de Pablo Iglesias.

"La decisión que tomamos por unanimidad en la última reunión de dirección de IU es descartar a Podemos como socio preferente en la candidatura a nivel autonómico. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a seguir negociando con otros para lograr una candidatura de unidad. Creemos que la izquierda tiene que ofrecer a sus votantes en Cantabria señales de estabilidad y confianza", ha señalado.

En este sentido, Ruiz Salmón ha opinado que la imposición de una gestora en Podemos Cantabria "no parece la solución definitiva a sus problemas". "Parece que no hay avances, sino todo lo contrario. Por tanto, el tiempo corre para todo el mundo", ha insistido el representante de Izquierda Unida, que ha advertido que "el proceso de confluencia no se va a paralizar y comenzar de nuevo".

Aunque no ha dado por rotas todas las opciones de confluir con la formación morada, sí ha reivindicado los avances que tanto IU como Equo están llevando a cabo en las últimas semanas, tanto a nivel programático como organizativo, y ha conminado a Podemos a "sumarse a lo que estamos elaborando los demás en caso de superar sus problemas de manera definitiva".

Competencia electoral

Ruiz Salmón ha desvinculado esta decisión a nivel autonómico de los acuerdos que se puedan tejer en el ámbito local, donde ya existen pactos entre las distintas fuerzas de izquierda en municipios como Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos o Suances, ya que "las asambleas locales son totalmente soberanas para tomar sus propias decisiones con respecto a la confluencia".

Además, sobre la competencia en las urnas que podría producirse con Podemos, el candidato autonómico de IU ha señalado que la situación electoral de 2015 era "totalmente distinta" a la que existe en la recta final de la legislatura. "Creo que Izquierda Unida tiene ahora una posición en la que puede competir perfectamente con cualquier otra fuerza política", ha concluido.

Destitución de Verónica Ordóñez

Mientras posibles aliados como Izquierda Unida comienzan a cerrar las puertas a Podemos por sus guerras internas, el conflicto en la formación morada sigue generando nuevos capítulos. En este caso, el diputado Alberto Bolado ha forzado la convocatoria de una reunión urgente del grupo parlamentario, tras la suspensión de militancia de sus dos compañeros de escaño y la gestora impuesta desde Madrid.

Bolado ha aludido a ambos acontecimientos en un escrito en el que denuncia la "intromisión ilegítima" de la dirección de Podemos estatal, que, a su juicio, "ha purgado a la dirección de Podemos Cantabria legítimamente elegida por los inscritos" en la última Asamblea Ciudadana.

Tras recordar que representa un tercio del grupo parlamentario Podemos, Bolado expone que ha transcurrido más de un año sin que la dirección del grupo haya convocado ninguna reunión, pese a que existe la obligación de que estas se celebren "al menos una vez al mes".

Considera que este hecho supone una "importante dejación" de las funciones de la portavoz que tiene atribuida la dirección del grupo parlamentario, que recae en Verónica Ordóñez; y denuncia que los diputados del grupo están en una situación de "absoluta falta de recursos de apoyo" a su labor parlamentaria.

Por todo ello, ha convocado una reunión extraordinaria y urgente para este viernes, con un orden del día que incluye el cese y en su caso elección de nuevos miembros de la dirección del grupo parlamentario, la reasignación de los diputados en las distintas comisiones, las relaciones con la comisión gestora impuesta desde la dirección estatal y las medidas a adoptar en relación a los recursos económicos y humanos del grupo parlamentario.