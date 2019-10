Casares reivindica que PSOE ha puesto en marcha proyectos de infraestructuras que PP dejó "en cajones"

De esta forma, Casares ha contestado en un comunicado al diputado regional del PP Iñigo Fernández, que este jueves ha criticado que en un año y medio "no se ha movido un papel" del trazado de alta velocidad entre Aguilar de Campoo y Reinosa y las tres grandes actuaciones del Ministerio de Fomento en autovías están "retrasadas y atascadas".

Frente a ello, el candidato socialista y secretario general del PSOE de Santander ha asegurado que, en este año y medio de Gobierno del PSOE en España, "Fomento ha puesto en marcha todos los documentos que se habían quedado en cajones para llevar a cabo todas las promesas del Gobierno anterior en la región".

Por ello, ha lamentado "la poca vergüenza del PP que tuvo el ministro de Fomento con más anuncios y menos kilómetros licitados de la historia", ha dicho en referencia al exministro y exalcalde de Santander Iñigo de la Serna. "No están para dar lecciones de nada, pero en infraestructuras y en Cantabria el PP lo mejor que puede hacer es estar callado después de tanta promesa sin cumplir", ha añadido.

El dirigente socialista ha indicado que el Estudio Informativo para la alta velocidad entre Alar y Reinosa continúa su tramitación para obtener la Declaración de Impacto Ambiental, mientras que los proyectos constructivos entre Palencia y Alar del Rey se están redactando.

"Entiendo que es un error fruto del desconocimiento de los dirigentes del Partido Popular en Cantabria pero no basta con contratar su redacción, una vez finalizados, tendrán que ser supervisados por Adif para proceder a su aprobación y todo eso lleva unos plazos que deben cumplirse como se está haciendo", ha apuntado.

Además, Casares ha añadido que estos son los pasos previos al inicio de los trámites necesarios para licitar su ejecución.

De la misma forma, el candidato del PSOE ha lamentado que "aquí los únicos que se creen sus propias mentiras son los dirigentes del PP" y ha señalado que, en materia de autovías, el Gobierno de Rajoy adjudicó Sierrapando-Barreda "sin disponer de los terrenos para poder ejecutarla". "El ministro Ábalos ha tenido que declarar de urgencia su ocupación y proceder a tramitar las expropiaciones", ha apostillado.

Por último, Casares ha manifestado que el proyecto para adecuar los accesos al puerto de Santander y las obras de la autovía Burgos-Aguilar del Campo "se están ejecutando al ritmo que marcó el Gobierno de Rajoy en los pliegos que empleó en su licitación".

"Si no tienen propuestas para Cantabria ni proyecto de país, por lo menos que no mientan sobre las inversiones que se están llevando a cabo con responsabilidad y cumpliendo con los compromisos que se han adquirido con esta región, los anunciase quien los anunciase aunque no hiciera nada para llevarlos a cabo", ha finalizado el candidato.