El Parlamento pide por unanimidad a Fomento que active la tramitación de la alta velocidad a Reinosa

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad una proposición no de ley del PP que insta al Gobierno de Cantabria a exigir al Ministerio de Fomento la activación de los trámites administrativos del trazado de la alta velocidad ferroviaria entre Aguilar de Campoo y Reinosa, así como la publicación "a la mayor brevedad posible" del estudio de alternativas a escala 1-5.000 y que con éste inicie el trámite de información pública.

El PSOE ha apoyado la iniciativa pese a que su portavoz, Noelia Cobo, ha asegurado que la tramitación "no está detenida", como sostiene el PP, sino que se sigue trabajando en los distintos tramos para finalizar las obras en 2023 y garantizar la puesta en servicio de la alta velocidad hasta Reinosa en el año 2024.

Cobo ha explicado que en el tramo Aguilar de Campoo-Reinosa se trabaja en dos alternativas para someterlas a información pública, y se está analizando incluir en el estudio informativo la supresión de un paso a nivel en la cabecera sur de la estación de Reinosa, cuyas soluciones hay que coordinar con el Ayuntamiento de Reinosa.

La dirigente socialista ha indicado que el estudio informativo para la alta velocidad entre Alar y Reinosa continúa su tramitación para obtener la declaración de impacto ambiental, mientras que los proyectos constructivos entre Palencia y Alar del Rey se están redactando. "No basta con contratar su redacción, una vez finalizados, tendrán que ser supervisados por Adif para proceder a su aprobación y todo eso lleva unos plazos", ha apuntado.

Ha rechazado así la afirmación del portavoz del PP, Iñigo Fernández, que ha reiterado que desde la moción de censura y la llegada del PSOE al Gobierno, "no se ha movido un papel" y que únicamente se trabaja en la redacción de proyectos que el Gobierno del PP, con Iñigo de la Serna como ministro de Fomento, "dejó contratados".

Fernández ha dicho que la PNL es "un tirón de orejas" al Gobierno de Pedro Sánchez y una exigencia al nuevo gobierno que salga de las elecciones del 10 de noviembre, "sea el que sea".

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, le ha reprochado que no firmaran antes de las anteriores elecciones el acuerdo en materia ferroviaria que propuso el Partido Regionalista para reclamar la alta velocidad a Reinosa, la tramitación del proyecto Santander-Bilbao y la mejora de las cercanías. Compromisos que "vamos a exigir que se cumplan, porque si no se cumplen, los votos del PRC no estarán ahí", ha apostillado.

Por parte de Ciudadanos, Diego Marañón ha apoyado la iniciativa porque lo que pide es "fundamental" pero ha incidido en las "promesas incumplidas" de unos y otros que hacen que a día de hoy el tren a Madrid sea todavía como una "diligencia", y ha confiado en que del 10N salga "un gobierno que se acuerde de Cantabria".

Por su parte, Armando Blanco, de Vox, ha votado a favor "por justicia histórica" aunque se ha planteado si es necesario invertir más de 400 millones de euros en la alta velocidad a Reinosa "en un tramo de ocho minutos".