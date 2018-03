The Reverend Shawn Amos trae a Santander su potente directo cargado de blues y soul americano

The Reverend Shawn Amos, un veterano músico nacido en Nueva York y afincado en Los Ángeles, que comenzó su carrera en los años setenta junto a leyendas como Marvin Gaye o Quincy Jones, presentará en Santander su potente directo cargado de blues y soul americano en un concierto organizado por Los Huesos de Portobello y que se celebrará en El Almacén de Little Bobby este domingo 11 de marzo a partir de las 20.30 horas.

“The Reverend Shawn Amos es un predicador del blues y el soul. Su voz seductora y su forma de tocar la armónica convierten a quien lo escucha en un creyente desde la primera nota y transforman cualquier local del mundo en un auténtico club del Chicago. Su directo, contundente y emocional, es un viaje a tiempos pretéritos”, han explicado los organizadores a través de una nota de prensa.

Hijo del agente musical Wally ‘F+amous’ Amos y de la cantante de rhythm and blues Shirleey May, Shawn ha trabajado a lo largo de su trayectoria con artistas como The Dirty Dozen Brass Band o el reputadísimo batería de rock Gregg Bissonette. Su carrera como productor incluye la supervisión de nuevos talentos y de retrospectivas de celebridades como Solomon Burke, John Lee Hooker y Johny ‘Guitar’ Watson.

“En sus directos, este excepcional frontman neoyorkino combina como nadie temas propios con versiones de grandes estrellas. Entre sus discos más representativos están ‘Thank You Shirl-ee May’, ‘Tells It’ o el aplaudido ‘Loves You’. Ahora llega a Europa con ‘Breaks It Down’, un trabajo que incluye cortes tan potentes y elegantes como ‘We've Got To Come Together’ o ‘Love and Understanding’, entre otros muchos”, han señalado desde Los Huesos de Portobello.

El Almacén de Little Bobby (Calle del Sol 20, Santander) abrirá sus puertas este domingo a las 20.00 horas y está previsto que el directo de The Reverend Shawn Amos y su banda comience a partir de las 20.30 horas. Las entradas se pueden comprar de forma anticipada por 14 euros en la Tienda SOF de Santander (Calle Cubo, 1) o a través de internet en entradas.liberbank.es y por 17 euros en taquilla el mismo día del evento.

El concierto de The Reverend Shawn Amos en Santander está organizado por Los Huesos de Portobello, una promotora de música en directo que lleva trabajando en Cantabria desde 1996, especializada en la contratación y programación de artistas nacionales e internacionales, programando en salas, teatros, centros culturales y recintos al aire libre, ya sea en festivales o ciclos, tanto en producciones propias como en colaboración con distintas entidades y empresas privadas.