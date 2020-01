El dirigente del PP vasco Borja Sémper decide abandonar la política

El presidente del PP de Gipuzkoa y portavoz en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha decidido abandonar la política, por lo que en las próximas fechas renunciará a sus cargos públicos y orgánicos.

Fuentes del entorno próximo del político guipuzcoano han confirmado a EFE la decisión de Sémper, quien explicará sus motivos en una rueda de prensa que ha convocado este martes al mediodía en la sede del PP de San Sebastián. El dirigente popular de Gipuzkoa ya ha comunicado sus planes al presidente del PP, Pablo Casado, antes de hacer pública su decisión.

Borja Sémper Pascual (Irun, 1976), licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), milita en el PP vasco desde los 17 años y accedió a su primer cargo público en 1995, cuando fue elegido concejal en Irun (Gipuzkoa), una localidad en la que, a partir de 1999, fue teniente de alcalde y delegado de Urbanismo.

Parlamentario vasco desde 2003, se convirtió en portavoz en la cámara vasca tras la crisis de 2013 que acabó con el abandono de la política de la expresidenta del PP vasco Arantza Quiroga. En 2009 fue elegido presidente del PP de Gipuzkoa con cerca del 95 % de los votos y desde entonces ha encabezado a los populares guipuzcoanos sin apenas oposición.

Tras intentar dos veces convertirse en diputado en las elecciones generales de 2015 y 2016, en las que su partido no obtuvo representación en Gipuzkoa, Sémper encabezó el pasado año la lista del PP a la Alcaldía de San Sebastián y logró mantener los tres concejales que tenía, en un contexto de retroceso general de las candidaturas populares. Sémper se presentó sin siglas y bajo el lema "no es política, es San Sebastián". A pesar de no crecer en concejales, aumentó el número de apoyos a los 'populares', toda una excepción en Euskadi y en gran parte de España en esos comicios.

En la actualidad desempeña los cargos de portavoz del PP en el Parlamento Vasco, concejal en San Sebastián y presidente del partido en Gipuzkoa.

Durante el congreso del PP en julio de 2018, Sémper, como toda la dirección del partido en Euskadi, apoyó la candidatura de la exvicepresidenta del PP Soraya Saénz de Santamaría, que resultó derrotada por el actual líder del partido, Pablo Casado.

La incomodidad del dirigente vasco en el seno del nuevo PP de Casado no ha pasado desapercibida y se ha evidenciado en varios encontronazos públicos, como el surgido cuando la Ejecutiva del PP impuso la candidatura de Íñigo Arcauz en las elecciones generales. Además, es una de las poca voces dentro del PP que desde el primer momento criticó a Vox y los pactos con este partido. Nadie le ha hecho caso: pactos para gobernar Andalucía, Murcia, Ayuntamiento y Comundad de Madrid.....

Sémper se mostró molesto también con las manifestaciones pronunciadas el pasado mes de septiembre por la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien criticó la supuesta "tibieza" de los populares vascos respecto al nacionalismo y cuestionó su apuesta por la foralidad

"A nosotros nos ha costado sangre, sudor y lágrimas defender la Constitución y una idea de la España plural en el País Vasco y probablemente mientras algunas caminaban cómodamente sobre mullidas moquetas nosotros nos jugábamos la vida defendiendo aquí la Constitución y la convivencia", le replicó entonces el dirigente vasco.