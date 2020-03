Un agente de la Ertzaintza da positivo en coronavirus tras haber custodiado a detenidos en el hospital de Txagorritxu

Un agente de la Ertzaintza de Vitoria ha dado positivo por coronavirus este viernes tras haber custodiado a varios detenidos en el hospital de Txagorritxu, según ha adelantado el diario El Correo. El hospital alavés es el principal foco de contagios del neovirus en Euskadi con 13 casos confirmados hasta este viernes.

Al tratarse de un contagio mientras el agente estaba trabajando, el sindicato ELA ha denunciado que están tratando este caso como un caso de enfermedad común en lugar de un accidente de trabajo. Asimismo, han recalcado que el agente ha contraído la enfermedad mientras realizaba sus funciones y han exigido que se realicen las pruebas de Covid-19 a todos los agentes que componen la comisaría de Vitoria.

"Indefensión" en los trabajadores de ambulancias

Por otro lado, el sindicato LAB ha denunciado este viernes la "indefensión total" de los trabajadores del servicio de ambulancias de Álava ante el coronavirus debido a que "no reciben la información necesaria y no pueden aplicar los protocolos existentes" para evitar el contagio. (Punto y aparte). Al parecer, el pasado sábado 29 de febrero, una ambulancia de Red Trasporte Sanitario Urgente acudió a una orden facultativa de una residencia para trasladar a un enfermo a urgencias de Txagorritxu.

Según ha denunciado el sindicato, "en ningún momento se les informó a los trabajadores de la posibilidad de ninguna enfermedad contagiosa", por lo que no utilizaron los Equipos de Protección Individuales (EPI) con los que cuentan.

El problema surgió cuando el pasado martes 3 de marzo unos compañeros de otra ambulancia les comentaron que el paciente trasladado había dado positivo en coronavirus, información que trataron de confirmar con sus superiores, pero finalmente, fue Osakidetza la que les confirmó que el paciente tenía el Covid-19.

El sindicato ha explicado que a los trabajadores no se les aplicó el protocolo de coronavirus hasta la denuncia realizada por LAB y han criticado que la desinfección de la ambulancia no se llevó a cabo hasta días después del traslado.

Por lo que, ante esta situación, LAB ha denunciado la "indefensión total" que padecen los trabajadores de ambulancias, ya que "no reciben la información necesaria y no pueden aplicar los protocolos existentes"