La Ertzaintza apunta a que la trama ya conocía un mes antes que recibiría 90.000 euros de Juventud

Muchos 'e-mails' sobre facturas, ninguno sobre los trabajos

El Gobierno vasco ha certificado que buena parte de los contratos encomendados por Juventud a las empresas Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga nunca se realizaron. En total, 210.000 euros presuntamente abonados por nada real. Los ertzainas así lo han hecho constar también en su declaración. Estos agentes peinaron decenas de miles de documentos y correos electrónicos decomisados a los imputados. Allí hay abundante documentación sobre la contabilidad de estas mercantiles, así como de las facturas que periódicamente se giraban a la oficina de Xabier Sánchez Robles, según han indicado. "Sin embargo, en las evidencias no encontramos ninguna prueba de los trabajos", han manifestado los funcionarios, que participaron en la investigación desde el principio bajo la tutela del juez instructor, Roberto Ramos. El abogado de Sánchez Robles, Javier Beramendi, ha recordado que el informe de la Ertzaintza sobre este particular se entregó en julio de 2011, por lo que no ha tenido en cuenta las pruebas presentadas posteriormente. Sobre algunas de ellas -aportadas por el propio exdirector de Juventud- recae la sospecha de que fueron plagiadas de otros informes o de que tienen sellos falsificados.