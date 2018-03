En Google: las vascas son "feas", "raras" y "estrechas" y ellos son "guapos" e "independientes"

Abra Google y teclee "las vascas son". Entras las opciones que le ofrece el buscador más popular la primera es "feas". La siguiente es "muy raras" y la tercera "estrechas". Pero los vascos son "guapos", "celtas" e "independientes". Pase ahora a Bing. Ellas son "muy creídas", "serias y frías" y "agresivas", mientras ellos son "dos veces españoles", "guapos" y "celtas". ¿Son sexistas los buscadores?

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, en el marco de la celebración del 8 de marzo, Día de la Mujer, ha denunciado el sexismo en Internet, donde las "recomendaciones automáticas" estigmatizan a las mujeres. No es algo particular en Euskadi. Ocurre algo similar con "las españolas", "las catalanas" o, en general, cualquier grupo de mujeres. La ONU, en este sentido, ya planteó tomar medidas en 2013, las cuales no parecen haber calado.

En 2013 la ONU usó búsquedas en Google para demostrar que el sexismo contra las mujeres seguía vigente. En 2018 estas son las búsquedas reales más populares realizadas en #Euskadi sobre las mujeres vascas. Queda mucho camino por recorrer. #SonMujeres #DiaDeLaMujer pic.twitter.com/vleQvJbyog — PP Vasco (@PPVasco) 8 de marzo de 2018

Fernández ha explicado que se dirigirá a portales como Google o Yahoo para lograr "la eliminación de las recomendaciones discriminatorias que por defecto y en virtud de las búsquedas más comunes los motores de búsqueda proponen". "Debemos desterrar la cosificación de la mujer", señala la dirigente del PP, que difundirá un vídeo contra estos estereotipos.