Guirao aboga por una industria del cine con "bases sólidas para desarrollar la enorme creatividad" española

El ministro de Cultura, José Guirao, ha puesto en valor que la industria del cine en España tiene "muchísimo futuro" y ha opinado que sólo si ésta tiene unas "bases sólidas como industria" se podrá "desarrollar la enorme creatividad que tenemos" en el país.

Guirao ha realizado estas afirmaciones durante el acto oficial de inauguración de la Escuela de Cine Elías Querejeta/ Elías Querejeta Zinema Eskola en el centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera de San Sebastián.

En el acto ha estado acompañado, entre otros, del delegado del Gobierno central en Euskadi, Jesús Loza, el subdelegado en Gipuzkoa, Guillermo Echenique, el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y el de la nueva escuela de cine Carlos Muguiro.

El ministro ha afirmado que los espacios de formación no reglada, como éste, "enriquecen y hacen avanzar a los reglados" y ha calificado de "magnífica idea" la puesta en marcha de esta escuela que tiene como base "el patrimonio contemporáneo", a su juicio, un "buenísimo cimiento".

Además, se ha referido a la figura de Elías Querejeta que, como productor, apostó por un cine "que no era fácil, comprometido política y estéticamente" y que dio a conocer al mundo "otra imagen de España", que, en ese momento, "no era ni la más moderna, ni la más interesante, ni la más elocuente, ni tampoco la más ejemplar", lo que permitió "conocernos a nosotros y que desde fuera pudieran entendernos mejor". También ha puesto en valor el cine, que "no solo genera dinero o aspira a ello para seguir existiendo como industria", sino que genera "madurez, convivencia y progreso" en la sociedad.

Guirao ha afirmado que España es un país "con enorme capacidad" de generar imágenes y proyectos culturales, pero "con ciertas dificultades para generar una industria que lo sustente, lo apoye, lo proyecte y lo haga rentable". En este sentido, ha apuntado que "solo desde unas bases sólidas como industria" se podrá desarrollar "la enorme creatividad" con la que cuenta el sector del cine español.

Por su parte, el primer teniente de diputado general y diputado de Cultura, Denis Itxaso, ha apuntado que con esta nueva escuela de cine Euskadi "quiere estar a la altura de los retos" de la industria audiovisual, que "no se nutre solo de nuevos creadores". Además, ha destacado que el cine constituye "un patrimonio que estamos obligados a conservar y difundir".

El diputado foral también ha señalado que "el sello Querejeta se convirtió en sinónimo de apoyo y descubrimiento de nuevos cineastas" y su "aval" a jóvenes directores suponía "garantía de talento y confianza en el futuro", un "rasgo" que este centro quiere "preservar y mantener".

Finalmente, ha opinado que "para que el talento resulte productivo, adquiera interés social y repercuta en beneficio de nuestro territorio, hay que trabajarlo" y "hoy damos un paso importante para realizar ese trabajo en beneficio de Gipuzkoa".

Por su parte, Muguiro se ha referido a la confluencia del proyecto cultural de Tabakalera, esta escuela, la Filmoteca Vasca y el Festival de Cine de San Sebastián en un mismo edificio y ha señalado que esta nueva oferta formativa, con tres especialidades en Archivo, Comisariado y Creación "no nace sólo para la creación de cine", sino también para "investigar sobre la complejidad" del mismo.