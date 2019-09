PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos, PP, Ciudadanos y Vox: todos contra la propuesta de EH Bildu de vetar actos de Abascal o Rivera

La iniciativa de EH Bildu para que el Parlamento Vasco se pronuncie en contra de actos electorales ‘provocativos’ de fuerzas de la derecha con escasa penetración ha suscitado el rechazo de todos los demás partidos en Euskadi, que apelan a la libertad para hacer política que asiste a todas las ideologías. Si mantienen esta postura, la propuesta no tiene ninguna opción de prosperar en la Cámara. Está por ver, en todo caso, que la Mesa admita a trámite el texto.

📻@ikerkasanova en @radioeuskadi: Nuestra propuesta no es la que han manipulado determinados medios.

Ni vetamos ni pedimos a nadie que no haga campaña electoral en EH; lo que pedimos es que no lleven a cabo estrategias de provocación como las que ya denunció el Parlamento navarro pic.twitter.com/floJUFY53S — EHBildu Legebiltzar (@ehbildu_legebil) September 21, 2019

La izquierda abertzale arguye que partidos como Vox o Ciudadanos, incluso el PP, “tensionan la convivencia” y causan “incidentes o momentos violentos” para lograr votos “fuera de aquí”. El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha argumentado en Radio Euskadi que la propuesta "no pide a nadie" que "deje de hacer campaña electoral sino que no realicen prácticas que responden a estrategias de provocación". Los ha llamado “numeritos”. "En el texto no se menciona a ningún partido en particular y no se les pide que no hagan campaña", ha tratado de explicar Casanova, que asegura que hay “estrategias de venir aquí no a hacer campaña con naturalidad” sino con “gente de fuera a insultar y a decir que son una sociedad enferma, a sacarse la foto y volver a Madrid", informa Europa Press.

Los partidos del Gobierno vasco han coincidido en criticar la iniciativa abertzale. El PNV la ha considerado "delirante", según el partamentario Luis Javier Tellería, aunque ha apuntado que “algunos partidos vinieron conscientemente a crispar para sacar rentas electorales en el Estado", en referencia a Ciudadanos y Vox. "No es la mejor manera de solucionar las cosas sino de generar un ambiente caliente", ha avisado Tellería. Algunos líderes políticos ya han adelantado que regresarán a Euskadi en la próxima campaña. "A los socialistas no nos ha gustado la iniciativa”, ha señalado, de su lado, el portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, que ha asegurado que Euskadi conoce bien el “apartheid” de determinadas ideologías.

Desde la coalición Elkarrekin Podemos, por su parte, han advertido de que estarían en riesgo “derechos fundamentales”. "Nuestro grupo está en las antípodas de Casado, Rivera y Abascal y tenemos claro que queremos que no saquen ningún un voto, pero una proposición de este tipo infantiliza al electorado", ha valorado José Ramón Becerra.

El PP vasco ha recibido con mucho enfado la propuesta. "Yo debo ser de los que crispan sólo por existir... Recuerdo que en la campaña de 1994 debíamos crispar mucho también porque la empezamos con una bomba que nos pusieron en Gernika y así hasta hoy. Aquí si no eres nacionalista crispas. Crispamos porque no somos nacionalistas y no lo vamos a ser nunca. Quizá crispamos porque hemos sobrevivido a los que nos han intentado eliminar durante estos años", ha protestado Antón Damborenea. Alfonso Alonso lo ve "nazi" y, según Borja Sémper, es “totalitarismo”.

Exijo que PNV y PSE rechacen la proposición nazi de Bildu para impedir la libre expresión y defensa de ideas en el País Vasco. Antes nos mataban, ahora nos vetan. @PPVasco seguirá todos los días defendiendo la libertad en esta tierra #Memoria#Justicia#Relatopic.twitter.com/q1pXJrmvbX — Alfonso Alonso (@AlfonsoAlonsoPP) September 20, 2019

"Nadie puede dormir tranquilo si Bildu tiene una posición relevante en la política española", ha ironizado el propio Pablo Casado, en referencia a las palabras de Pedro Sánchez sobre la imposibilidad de llegar a acuerdos con Pablo Iglesias. “Es hora para que todos los partidos constitucionalistas, incluido el PSOE, hagamos una reflexión de que en democracia no todo es asumible y que un partido que nos quiere echar de un parte tan importante de España, que además no ha condenado los 800 asesinados de la banda terrorista ETA, no puede ser socio ni en Navarra, ni en País Vasco, ni en ningún lado", ha añadido.

A ver si os enteráis de una vez, totalitarios de Bildu: toda España es de todos los españoles. Ciudadanos jamás permitirá que os apropiéis ni de un solo palmo de nuestra nación. Lo que hay que vetar son vuestros homenajes a etarras.



¡Viva la libertad! 🇪🇸https://t.co/PbBWBRkPwg — Albert Rivera (@Albert_Rivera) September 20, 2019

También ha hablado Albert Rivera sobre el asunto: “A ver si os enteráis de una vez, totalitarios de Bildu. Toda España es de todos los españoles. Ciudadanos jamás permitirá que os apropiéis ni de un solo palmo de nuestra nación. Lo que hay que vetar son vuestros homenajes a etarras. ¡Viva la libertad!”. “Bildu es un grupúsculo totalitario y heredero del terrorismo, que habría de ser inmediatamente ilegalizado. Sus propuestas lo demuestran. A mí ni me impidieron ni me impedirán estar en mi patria chica ni a tiros ni a bombas. ¡Gentuza!”, ha comentado en Twitter el líder de Vox, Santiago Abascal, nacido en Amurrio.