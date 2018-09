PP avanza que mantendrá una reunión con el PNV para "tratar de convencerles" de "volver a un camino de colaboración"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha condicionado un eventual apoyo de su partido a los presupuestos y estabilidad del Gobierno Vasco a que el PNV "detenga" su acuerdo con EH Bildu en la ponencia de autogobierno, y ha avanzado que mantendrá una reunión con los 'jeltzales' para "tratar de convencerles" de "volver a un camino de colaboración".

En una rueda de prensa celebrada en la sede del PP en Vitoria, Alonso ha presentado una proposición no de ley en la que solicita a que la ponencia de autogobierno "detenga" el procedimiento que se ha puesto en marcha y continúe reuniéndose hasta obtener un "mayor grado de consenso" y articular las bases "dentro del ordenamiento jurídico vigente".

"Nosotros pedimos que se detenga el procedimiento y que la ponencia trabaje en otra dirección. Que se retomen los trabajos para dirigirlos, en su caso, hacia una reforma del Estatuto de Gernika", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que el acuerdo entre PNV y EH Bildu sobre las bases del autogobierno "revienta cualquier posibilidad de consenso entre diferentes y no tiene ningún encaje dentro del ordenamiento jurídico, tal como ha sido reconocido por el lehendakari en sede parlamentaria cuando calificó de 'fracaso estrepitoso' que no se pudiera ampliar el consenso".

El presidente de los 'populares' vascos ha pedido que se dé "marcha atrás" del acuerdo entre PNV y EH Bildu porque "no tiene respaldo social, tiene un insuficiente respaldo político y que nos lleva a una situación de riesgo por su parecido con sucesos del pasado como el 'Plan Ibarretxe' y situaciones del presente como la que se vive en Cataluña".

No obstante, ha señalado que, con esta iniciativa parlamentaria, no pide "a nadie que renuncie a nada" ni a los nacionalistas que dejen de ser nacionalistas", sino que "busquen el camino dentro de la ley y el consenso" en materia de autogobierno.

SENTARSE A NEGOCIAR

"Yo le digo al PNV que, si ellos votan --a favor-- en el Parlamento, nos sentamos inmediatamente a negociar, a dar estabilidad, a hablar de presupuestos y de lo que quieran, pero nosotros necesitamos un clima de estabilidad y de confianza para poder retomar una senda de diálogo", ha explicado.

Alfonso Alonso ha asegurado que el apoyo a su iniciativa es "la puerta que abre el diálogo para la estabilidad", y cree que "el País Vasco puede seguir siendo una referencia de estabilidad política que nos permita avanzar". "Ésta es la condición que nosotros ponemos al diálogo", ha insistido.

Preguntado sobre si el PP va a rechazar sentarse con el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, para hablar de presupuestos, Alonso ha dicho que ellos se sientan "con todo el mundo", pero ha advertido de que, "para poder avanzar en un diálogo, está clarísimo" que la paralización del acuerdo con EH Bildu sobre autogobierno es la "condición".

No obstante, ha advertido de que, si no atienden a esta "condición", el Gobierno Vasco tendrá que aprobar sus presupuestos con EH Bildu porque el "pacto" con la coalición soberanista "no es compatible con el PP". "No pido a nadie que renuncie a nada, solo pido que detengan ese proceso y a partir de ahí, podremos volver a la situación que teníamos antes", ha señalado.

A preguntas de los periodistas sobre si se "conformaría" si la iniciativa del PP solo fuera apoyada por Urkullu, Alonso ha dicho que "puede que le valiera" el voto del lehendakari, pero ha dicho que "no quiere dividir a nadie" y cree que "las diferencias de criterio que exhiben en los plenos de política general, no responden a una falta de coordinación en los discursos, sino a una estrategia política".

"Nosotros queremos hechos. las palabras de Egibar son distintas de las de Urkullu y las de Urkullu son distintas las de la mañana a las de la tarde. Queremos que se tome esta decisión", ha reiterado.

REUNIÓN CON EL PNV

Asimismo, ha avanzado que se va a reunir con el PNV para "tratar de convencerles" de "volver a un camino de colaboración", y ha advertido de que la "alternativa" que tiene el gobierno con los votos de EH Bildu "no da garantías, para mantener una senda de estabilidad económica y de reformas sociales".

"Voy a intentar por todos los medios que paremos este asunto y retomar la situación que teníamos antes. Lo voy a intentar sinceramente. No puedo ser más generoso", ha indicado, antes de reiterar que está "dispuesto al consenso".

Preguntado sobre si ha hablado con PSE-EE y Elkarrekin Podemos para conocer su postura respecto a la iniciativa parlamentaria, Alonso ha defendido que se trata de "una propuesta del PP" y cree que "el partido socialista para determinar su posición se la tiene que preguntar al PNV".

Por otro lado, ha calificado de "fiasco" el proceso participativo llevado a cabo por Eusko Ikaskuntza con un total de 126 personas de las 600 que habían previsto, por lo que cree que la propuesta de la ponencia de autogobierno ha sido acogida con "indiferencia" por parte de la sociedad vasca. "Estas 126 personas debían estar muy motivadas a favor del derecho a decidir pero difícilmente podían reflejar la pluralidad de la sociedad vasca", ha defendido.

Para Alonso, la ponencia de autogobierno está "muerta" y cree que los que ha "dado" la ponencia es un acuerdo político entre PNV y EH Bildu sobre autodeterminación. "La ponencia no va a ninguna parte, ha fracasado. No puede salir un texto acorde a la ley con esas bases, es imposible", ha concluido