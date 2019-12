El Parlamento Vasco se da un tiempo para la reforma del Estatuto: "Difícilmente en esta legislatura se va a conocer un texto articulado"

Todo el mundo era "consciente" pero nadie hasta ahora lo había verbalizado con tanta claridad como Joseba Egibar este miércoles en el Parlamento Vasco. "Difícilmente en esta legislatura se va a conocer un texto articulado" para la reforma del Estatuto de 1979, ha reconocido el portavoz del PNV. Los pasos marcados en el ordenamiento jurídico para modificar la ley de leyes vasca aún no se han iniciado oficialmente y en el escenario más favorable la legislatura se agotaría en otoño, lo que obligaría a disolver la Cámara en verano. Cualquier ley ordinaria consume más tiempo de trabajo en el legislativo. El debate sobre el encaje de Euskadi en España continuaría, por lo tanto, durante un tercer cuatrienio.

Joseba Egibar: "Autogobernu Ponentziak dokumentu bakarraren gainean lan egin behar du estatutuen erreforma lege gisa tramitatu aurretik" - https://t.co/bvZd2ud28E - @eajpnv@eajpnvgipuzkoa#autogobernua — EAJPNV Legebiltzarra (@eajpnvparlament) December 11, 2019

La Cámara, a instancias del partido nacionalista, constituyó en la anterior legislatura (2012-2016) una ponencia de autogobierno que ha continuado en la presente (2016-2020). La pasada semana, finalmente, cinco expertos comisionados por los cinco partidos con representación parlamentaria completaron su trabajo de redacción de un primer borrador articulado de la reforma estatutaria con una propuesta acordada en su mayoría por los representantes de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos, si bien EH Bildu y PP con documentos alternativos por razones opuestas.

La ponencia de autogobierno se ha reunido este miércoles bajo la coordinación de Jone Berriozabal (PNV) y ha acordado a instancias de nacionalistas, socialistas y Elkarrekin Podemos llamar a comparecer a los cinco juristas para que expliquen su posición como los puntos de discrepancia que ha suscitado el debate. Mikel Legarda (PNV), Iñigo Urrutia (EH Bildu), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos), Alberto López Basaguren (PSE-EE) y Jaime Ignacio del Burgo (PP) pasarán por la Cámara en enero, un mes habitualmente sin actividad ordinaria. A partir de ahí, con todos los textos en la mano y las propuestas discrepantes, se fijará un calendario para determinar si es posible registrar una propuesta única que dé inicio a la tramitación, que debería acabar en un referéndum previa aprobación tanto en Vitoria como en Madrid.

“Es importante conocer cómo ha sido el desarrollo de esos trabajos y por qué en lugar de presentar un único documento se han presentado tres. Primero debemos escuchar y hablar entre nosotros, y a continuación determinar sobre qué texto se empieza a trabajar”, ha explicado Egibar en rueda de prensa en una reflexión compartida en buena medida por los portavoces del PSE-EE, José Antonio Pastor, y de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez. Egibar, asimismo, se ha descolgado considerando que la propuesta de los técnicos no es "vinculante" para los partidos y que algunos de los puntos presentados no coinciden exactamente con el ideario que defiende su formación política, principalmente la no necesidad de reformar la Constitución para cambiar el estatus de Euskadi hacia parámetros de bilateralidad o confederalidad. Se da la circunstancia de que el único de los expertos que es político en ejercicio es Legarda, diputado del PNV en el Congreso.

EH Bildu y PP coinciden pero por motivos opuestos

Por motivos opuestos pero con argumentos similares, EH Bildu y PP, por el contrario, demandan celeridad. Los unos para activar ya la reforma estatutaria y, a poder ser, recuperando el acento soberanista de las bases iniciales que los expertos han modulado, minimizando por ejemplo el derecho a decidir. Y los otros quieren "archivar" ya este asunto para evitar que se repita el "plan Ibarretxe" o que Euskadi se vea abocada a un escenario como el catalán.

“Nosotros ya hemos pedido que esto se pare porque no nos lleva a ningún sitio” @bsemperpic.twitter.com/PPJYSHIhCL — Parlamento Vasco PP (@ParlamentoPP) December 11, 2019

Para la abertzale Maddalen Iriarte, "es inaceptable que se abra una fase infinita" y que no se inicie ya el proceso de reforma. "No son capaces de seguir adelante", ha reprochado Iriarte especialmente al PNV. Y ha apostillado: "Quieren dejar morir la ponencia de autogobierno en esta legislatura". Preguntada abiertamente si EH Bildu -en ejercicio de su potestad reglamentaria- va a registrar una propuesta propia para activar el reloj y, además, para retomar las bases soberanistas, Iriarte ha asegurado que la coalición no va a romper la baraja aunque considere el ritmo de la ponencia "una pérdida de tiempo", aunque no ha descartado ninguna posibilidad.

"Aquí no se toma ninguna decisión", ha manifestado también el 'popular' Borja Sémper. A su juicio, el tempo de la reforma estatutaria seguirá al ralentí mientras no se resuelvan otras partidas como la investidura de Pedro Sánchez o la negociación con ERC sobre Cataluña. "Está ponencia está bloqueada", ha concluido.