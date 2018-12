Los comercios alaveses se resisten a dar la factura

La Hacienda de Álava ha abierto expediente a 16 comercios por no emitir facturas. Visto así puede parecer una cifra pequeña de infractores, pero es que representa el 40 % de los establecimientos visitados en la campaña de inspección intensiva que se realizó entre el 26 y el 28 de noviembre. Los inspectores descubrieron irregularidades por no registrar factura, no expedirla o por no entregarla al cliente. De los 16 comercios, uno es reincidente.

En esta ocasión la campaña se ha centrado en locales de hostelería, reparación de prendas, clínicas veterinarias, peluquerías, bazares, salones de belleza, panaderías y pastelerías. La normativa foral contempla sanciones de 600 euros por cada operación irregular, con posibilidad de reducciones si se abona en plazo. En el caso de los reincidentes, la multa se incrementa su importe en un 100 %, por lo que alcanza los 1.200 euros cuando el incumplimiento se repite.



Aunque se ha producido una "mejoría" respecto a campañas anteriores, Hacienda recalca que sigue habiendo "casos frecuentes" en los que no se entrega la factura al cliente e incluso hay "sectores con comportamientos resistentes a entregarla".



El objetivo de estas campañas de inspección es concienciar sobre la obligatoriedad de emitir factura tanto para quienes trabajan y regentan negocios como para la clientela, para la que la factura es un derecho y una garantía para todos los servicios. En su momento, la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal constató que el 90 % de las empresas vascas, principalmente del sector del comercio minorista o restauración alteran sus sistemas informáticos para poder declarar a Hacienda cantidades económicas que no se corresponden con sus ingresos reales.