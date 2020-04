Euskadi comprobará los negativos de los test rápidos enviados por el Ministerio con otra prueba PCR por ser menos "fiables"

El delegado del Gobierno de España en el País Vasco, Denis Itxaso, ha informado este lunes de la llegada a Euskadi de 43.600 test rápidos para la detección del coronavirus, que son casi el doble de las pruebas realizadas desde el inicio de la pandemia, 22.637 concretamente. El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha confirmado la recepción de la mercancía y ha anunciado que utilizará esas pruebas para ser más "ágil" en los diagnósticos.

No obstante, ha insistido en que el test "ideal" sigue siendo el de PCR y ha adelantado que si los nuevos test dan negativo y hay "clínica compatible" con el Covid-19 se realizará una segunda prueba. "Tienen menos sensibilidad", ha enfatizado el portavoz de Salud, Mikel Sánchez, que también ha pedido prudencia respecto al plan de aislar a los positivos asintomáticos para controlar aún más la enfermedad hasta conocer todos sus detalles.

Euskadi ha registrado este lunes 182 nuevos positivos, 114 en Bizkaia, 32 en Gipuzkoa y solamente 36 en Álava. Una subida tan pequeña no se registraba desde el 17 de marzo, si bien responde a que el volumen de PCR realizadas se desplomó a la mitad el domingo. Eso sí, pocas o muchas, desde hace días se mantiene la tendencia de que alrededor del 70% son negativas, lo que lleva a las autoridades sanitarias vascas a considerar que ya se ha tocado el pico de la enfermedad. Concretamente, se apunta al 25 de marzo como el día en que se tocó techo. Sánchez, eso sí, no ha dado detalles de dónde se producen esos nuevos contagios, si es en domicilios, en el trabajo, en las residencias o en los hospitales. Se ha limitado a apuntar que no se ha detectado "ningún foco específico".

La cifra que continúa imparable es la de decesos. Son 33 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, de ellos 24 en Bizkaia (para un total de 266), 7 en Álava (201=) y 2 en Gipuzkoa (81). El total de muertes llega a 548. En el lado contrario de la balanza, suman ya 3.568 las personas dadas de alta o recuperadas. Hay 1.756 personas hospitalizadas, 216 de ellas en la UCI. En ambos casos, la cifra está estable con tendencia a la baja. De hecho, Osakidetza informa de la existencia este lunes de "75 camas libres" en las unidades de cuidados intensivos, 15 más que el pasado sábado. "Tenemos una situación más desahogada", ha dicho Sánchez. Puedes ver la situación detallada de todos los centros públicos y privados aquí.

Casi 1.300 sanitarios con Covid-19

Otro dato novedoso es que rondan ya los 1.300 los sanitarios con positivo confirmado por Covid-19, un 14,5% total de contagiados. Dos han fallecido. "Vamos bajando", ha valorado Sánchez, en referencia a que el porcentaje llegó a ser más alto, si bien los infectados continúan al alza por el incremento de pruebas. En general, hay 4.498 personas que han recibido una baja laboral por coronavirus. Osakidetza ha recordado que, si se presentan síntomas, hay que llamar al centro de salud de referencia, un contacto que está a la vuelta de la TIS. A pesar de ser Semana Santa, los ambulatorios funcionará con normalidad para atender los casos sospechosos de Covid-19.

En cuanto a las residencias, con los últimos datos facilitados por las tres Diputaciones -que no son homogéneos y que ofrecen, por lo tanto, una fotografía incompleta-, los positivos son ya 1.103, incluidos 129 ancianos fallecidos (el dato de 33 en Bizkaia no se va a mover hasta finales de mes). En esa cifra hay 86 trabajadores de Bizkaia incluidos, un dato que no ofrecen Álava y Gipuzkoa. En cuanto a los casos sospechosos, son casi 400 sin conocer los alaveses y guipuzcoanos. Un porcentaje muy elevado de los mayores con Covid-19 está superando la enfermedad en sus centros o en otros recursos especializados, sin ser hospitalizados. Además del mapa de centros y las estadísticas de las residencias, este periódico ofrece otros datos interactivos sobre la pandemia.