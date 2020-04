Fallece en Euskadi una segunda sanitaria con Covid-19 y Osakidetza revela que las UCI vascas están al 80%

La gráfica con las hospitalizaciones es el indicador principal que utiliza el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) para calibrar el grado de gravedad de la pandemia de Covid-19. Esa curva -a diferencia de la de contagios y de la de fallecimientos, que siguen subiendo- tocó techo y baja ligeramente día a día. Como dato, Osakidetza ha indicado por vez primera este sábado el nivel de ocupación de sus camas de UCI. Hay 236 ocupadas y 60 libres, lo que deja el nivel en un 80%, lo que ha permitido hacer un ofrecimiento a Castilla y León y, en concreto, a Soria.

No hay datos concretos por territorios, aunque el foco más preocupante, el de Txagorritxu, lleva varios días con menos presión asistencial, según constatan fuentes internas del principal centro sanitario de Vitoria. Este periódico ofrece a diario la situación de todos los hospitales públicos y privados y otros mapas y gráficos sobre la situación del coronavirus.

Los contagios confirmados han crecido en 360 entre el viernes y el sábado, lo que eleva el total a 8.187. Sin embargo, el portavoz del Departamento de Salud, Mikel Sánchez, ha destacado que "el porcentaje de nuevos casos respecto al número de pruebas es el más bajo en más de tres semanas: un 28% positivo". "Con todas las cautelas, este dato sigue indicando el cambio de tendencia", ha remarcado Sánchez, que no ha informado del volumen de casos sospechosos que conoce al detalle la Sanidad vasca y que ofrecería una fotografía más real del alcance de la pandemia. Hay 1.858 personas ingresadas, el 13% en cuidados intensivos.

La cifra de fallecidos tampoco se contiene. Desde el 27 de marzo no baja de 30 personas cada día. Hasta las 20.00 horas de este viernes eran 477 los decesos, 33 más que en la anterior medición. A ellos se le añade otro caso más, una sanitaria de la red privada que constituiría la muerte número 478. Ha fallecido en la mañana de este sábado tras varios ingresada con Covid-19 y otras patologías. Es la segunda profesional muerta. La primera fue una enfermera de la red de Osakidetza destinada en Galdakao. "Volvemos a sufrir un golpe", ha reconocido Sánchez. Sin que haya datos actualizados, podría haber alrededor de 1.200 sanitarios infectados.

⚫ Esta mañana ha fallecido una profesional del ámbito sanitario privado que, con otra patología, dio positivo en #COVID19. El Departamento de Salud y Osakidetza han mostrado sus condolencias tanto a la familia como a sus allegados. Descanse en paz. — Osakidetza (@osakidetzaEJGV) April 4, 2020

Por territorios, en Álava hay ya 2.539 positivos, 92 en 24 horas. Son 184 los fallecidos, ocho en la última jornada. Las personas hospitalizadas son 319. En Bizkaia son 4.224 los contagios hallados, 200 más. Hay 1.117 ingresados y 224 fallecidos ya, los últimos 19 en las últimas horas. En cuanto a Gipuzkoa, la incidencia sigue siendo más baja, con 1.424 casos, 68 nuevos. Hay 362 personas hospitalizadas y las víctimas son 69, seis en un día. Puedes consultar también la situación en las residencias, que suman 11 nuevas muertes en 24 horas y centenares de positivos.

Sin datos de Turquía y China

Si Castilla-La Mancha y Navarra están quejándose pública y oficialmente por el bloque en la entrega de nuevos respiradores de Turquía, Euskadi sigue sin concretar si ha comprado o no 50 máquinas de este tipo a ese país, como dos fuentes han indicado a este periódico. Tampoco se dan detalles del coste de esta operación y de la adquisición de 150 respiradores a China, una compra pagada pero no entregada. "Llevamos adquiriendo material desde el mes de febrero ante una eventual situación de necesidad. Hemos recibido material tanto de uno como de otro pero, dadas las dificultades, permítanme que sea prudente [sobre los otros pedidos]. Cuando recibamos el material, lo comentaremos. Pero nuestras UCI están en una situación de estabilidad. No estamos en tensionamiento o saturación. Hay 60 camas libres de cuidados intensivos", ha despejado Sánchez.

Osakidetza sí ha sido más claro a la hora de señalar que no considera oportuno recomendar a la población general el uso de mascarillas en la calle para las actividades permitidas. Sánchez ha prometido que las autoridades sanitarias lo harán saber si se modifica el criterio, aunque el Ministerio de Sanidad ya lo está valorando. Sin embargo, el problema podría radicar en que ese material está desabastecido en farmacias y que incluso desde el propio sistema sanitario llegan denuncias de problemas de suministro.

Por otra parte, Osakidetza ha puesto en marcha en su página web un 'chatbot', una asistente virtual llamada Maia que responde en euskara y castellano dudas sobre el Covid-19. "Permite realizar un autotest en relación con los síntomas de la enfermedad y los contactos mantenidos, dándole las recomendaciones más adecuados en cada momento. Además, contestará a las preguntas más frecuentes, tanto en euskera como en castellano, tales como '¿Qué puedo hacer para protegerme?' o '¿Cómo se propaga este virus?'", ha explicado Sánchez.

📝 | @ogasunaEJGV ha revisado las previsiones de crecimiento económico de Euskadi. En 2020 esperamos una contracción de la economía del -3,6% del PIB. En 2021 volveremos a valores de crecimiento potencial (+2,6%): https://t.co/orEdtI98lB 👇#Coronavirus#Covid19pic.twitter.com/RicdN7on3g — Pedro Azpiazu (@PedroAzpiazu) April 4, 2020

En otra comparecencia, el consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha indicado que la economía vasca sufrirá una contracción del 3,6% del PIB en 2020 debido a la pandemia. Pero ha prometido que la mejora será notable en 2021, con una previsión "potencial" del 2,6%.