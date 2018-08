Un fallo financiero en Carrefour provoca que los clientes paguen dos veces el importe de sus compras

Un error de Carrefour ha provocado un doble cargo del importe en las compras realizadas el día 6 de agosto, cuando se produjo el fallo. Un fallo que, según han señalado desde 'Atención al Cliente' de Carrefour, proviene de "la entidad que gestiona las tarjetas bancarias". Numerosos clientes del país –Euskadi, Catalunya, Comunidad Valenciana, Andalucía o la Comunidad de Madrid se encuentran entre las comunidades afectadas– se han visto perjudicados por este problema al que se ha otorgado una solución, en primera instancia, difusa, que ha dejado en el aire el reingreso del cargo duplicado, viéndose abordados por trámites que como los mismos afectados han señalado, no son de su incumbencia.

Varios son los afectados en Euskadi, pero también algunos clientes en el resto de España. Un matrimonio de Bizkaia, en declaraciones para eldiarionorte.es ha explicado su episodio: "En nuestro caso concreto, hicimos una compra por un importe de 250 euros en un supermercado Carrefour en Erandio (Bizkaia). Normalmente este importe se carga al día siguiente en la tarjeta. El día 23 de agosto vimos que habían vuelto a cargar la misma cantidad en la cuenta, por lo que decidimos ponernos con ‘Atención al Cliente’”.

Aquí es donde empieza la sucesión de trámites que a juicio de este matrimonio "es un escándalo", pues en vez de "aceptar el error", tuvieron que acercarse con el extracto al supermercado Carrefour más cercano, lo que les supuso recorrer 30 kilómetros. "Allí tampoco recibimos solución. Al cabo de unas horas recibimos una llamada. Habían recibido una circular interna constatando un error en las compras del 6 de agosto", han informado los afectados.

"El pasado jueves nos comunicaron que a partir del lunes 27 empezarían a pagar el importe cargado en la cuenta por error. Este lunes no he visto que se haya restablecido el ingreso. Son 250 euros. No quiero imaginarme si le ha pasado a alguien con un importe de 500 euros", comenta uno de los afectados. "A partir de este lunes, sí, pero ¿cuándo? Miércoles, jueves, viernes, ¿cuándo?", se ha preguntado el matrimonio afectado, que ha exigido a Carrefour que subsane el error ya que tienen "constancia de ello", pues así lo admitieron en una de las muchas llamadas de los clientes preocupados.

"Que den una explicación y lo solucionen. Nosotros no tenemos por qué estar realizando llamadas, desplazándonos 30 kilómetros y contando con 250 euros menos en nuestra cuenta bancaria", han reporchado los denunciantes.

Puestos en contacto con Carrefour para conocer más detalles del error, su alcance y las soluciones, eldiarionorte no ha recibido hasta el momento ninguna respuesta.