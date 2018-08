"Esta batalla, la vamos a ganar": El movimiento de pensionistas vuelve a conquistar Bilbao

No ha sido un lunes cualquiera. A pesar de la falta de jóvenes en la marcha, las principales vías de Bilbao han sido ocupadas y colapsadas por las personas jubiladas, viudas y demás pensionistas exigiendo dignidad para “las pensiones de hoy pero también las de mañana”. Aunque la llamada a un movimiento intergeneracional no ha dado su fruto, las calles del ‘Botxo’ han sido la viva imagen de que “la lucha sigue”, como han hecho saber los manifestantes a lo largo de toda la marcha. Silbatos, tambores y una orquesta protagonizada por el txistu. Una confluencia entre “ la Euskadi festiva y la Euskadi reivindicativa” en plena Semana Grande.

Rafa, jubilado activista de Bilbao, ha denunciado la falta de juventud: "Faltan todos los jóvenes de Bilbao, por los que estamos aquí hoy. Ya vendrán cuando vean que algo grave está pasando". A su voz se ha unido la de Víctor, una de las caras más conocidas de cada lunes, que ha aventurado una cifra de participantes: "Se estima que somos ‘un San Mames y medio’, es decir, seguro más de 50 mil personas. Estamos en verano y en fiestas, esto es un triunfo”. Víctor ha hecho un ejercicio de comprensión con los jóvenes ausentes, “están de ‘gaupasa’", ha comentado entre risas.

El movimiento no ha cambiado sus reivindicaciones: demanda pensiones mínimas de 1.080 euros, un Sistema Público de Pensiones, la derogación de las reformas vigentes, la subida del IPC de todas las pensiones garantizada y permanente. Además, han mostrado su rechazo a los intentos de sustituir las pensiones públicas por EPSVs y sus beneficios fiscales.

Vallado contra pensionistas

La movilización ha salido de la Plaza Moyua, y, aunque en principio no iba a recorrer la Gran Vía por la ocupación festiva, finalmente sí ha sido invadida por los movilizados. A su llegada al consistorio bilbaíno, la sorpresa de los manifestantes ha sido mayúscula. El balcón donde suelen, como ya es tradición, promulgar sus reivindicaciones, se encontraba vallado. "Aburto no está con los pensionistas. Nos ha hecho este regalo, estas vallas. Aburto no está con nosotros, pero Marijaia sí”, ha alentado Juanen Elua, del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia. Ante esta sorpresa, los manifestantes han reaccionado ‘decorando’ el alambrado con sus carteles, sus armas de reivindicación.

Los pensionistas 'decoran' el vallado del ayuntamiento bilbaíno

"Es un éxito. Decenas de miles de personas ocupan Bilbao”, ha señalado Eguzkine Iriondo antes de leer un pequeño manifiesto en la escalinata del ayuntamiento. Se ha agradecido la participación de los colectivos de los municipios, las ciudades y las provincias cercanas, de Burgos, Navarra, Asturias, Cantabria, Araba, Gipuzkoa, pero también Galdakao o Barakaldo, y se les ha emplazado a proseguir cada lunes en sus respectivos ayuntamientos. También las ‘konpartsas’ han acompañado a los allí movilizados, otorgando su apoyo para sumar fuerzas.

La movilización ha estado marcada por una fuerte connotación política. Insultos, soflamas y cánticos que han demostrado que el Movimiento está muy enfadado con las instituciones. Se han exigido dimisiones y se han culpado a las principales cabezas visibles de la política vasca, con gritos de "Fuera corruptos de las instituciones" y "Manos arriba estos es un atraco" o con pancartas con la figura del Rey emérito impresa bajo el título de “El único jubilado que no está cabreado”. El colectivo ha exigido la actuación de los gobernantes antes las medidas que se han tomado hasta ahora. “Estamos muy lejos aún de nuestras reivindicaciones”, ha indicado Elua.

Desde el ayuntamiento y a través de la megafonía, han recordado que allí estarán cada lunes, con más fuerza aún a partir de septiembre. Han señalado que el 1 de octubre es una “buena fecha” para celebrar una nueva marcha, ya que es El Día de las Personas Mayores.

El ''Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden" con el que se ha concluido el manifiesto, ha servido a su vez, para dar inicio a un último y unísono aplauso de todos los allí presentes.