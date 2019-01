El periodismo se pone las gafas moradas

“Os pedimos voluntad para poneros las gafas violetas que está demandando ya la sociedad. Y además os pedimos foco, no tanto en la creación de secciones de feminismo, sino en la integración transversal de la perspectiva de género en todas las decisiones empresariales y en todos los contenidos, fotografías incluidas”. Ana Erostarbe hizo esta petición a los medios de comunicación y sus profesionales en la gala de entrega de los Premios del Periodismo Vasco 2018 al recoger el galardón en la categoría de periodismo digital para el blog Doce Miradas, del que es una de las fundadoras.

En un año, el 2018, en el que las reivindicaciones feministas salieron a la calle, inundaron las redes y removieron conciencias, los medios de comunicación se convirtieron también en un altavoz que puso el foco en fenómenos como el #MeToo o la histórica huelga general del 8 de marzo.

“Yo sí creo que este año ha sido una explosión de muchas cosas que tienen que ver con el feminismo . El 8 de marzo ha sido punto de inflexión, como llamada de atención para el feminismo y también para los medios de comunicación”, reconoce Ana Requena, redactora jefa de Género en eldiario.es.

'Las periodistas paramos' en Callao (Juan Luis Sánchez)

Fueron precisamente las periodistas quienes desde la plataforma #lLasPeriodistasParamos dieron un impulso a hacer de este 8M un día histórico. A raíz de este movimiento nació el proyecto Comunicadoras 8M que ha hecho público un manifiesto con el que piden a los y las profesionales” que no se han puesto las gafas, que no saben ni cómo empezar”, un esfuerzo para comenzar a realizar acciones concretas para conseguir “un periodismo digno y feminista”, tal y como explica María Grijelmo, una de sus impulsoras.

Doce Miradas, un blog que promueve el debate social

Una visión feminista hacia temas de todo tipo –periodísticos, económicos, laborales…- es el leitmotiv del blog Doce Miradas, un colectivo creado en 2013 con la vocación de promover la reflexión y el debate social en torno a la desigualdad entre hombres y mujeres. La Asociación Vasca de Periodistas ha premiado este año su labor concediéndoles el Premio Periodismo Vasco en la categoría de digital. “A mí me ha sorprendido en el sentido ¿era periodismo lo que estamos haciendo? No somos un periódico, pero estamos comunicando”, reconoce Christina Werckmeister, una de las integrantes de esa docena de miradas. Pero Werckmeister ve más en este premio, “me ha sorprendido gratamente que se eligiera un blog feminista en categoría general. Los temas de feminismo normalmente en la prensa generalista no están muy transversalizados, están en secciones… Nuestro blog está galardonado en un premio generalista, y eso también es esperanzador”.

Doce Miradas se nutre de la visión de una docena de mujeres que semanalmente aportan sus experiencias, inquietudes y realidades. “En el blog hay todo tipo de artículos, los hay muy investigados, sesudos e incluso rayando en lo teórico, pero esa misma persona puede sacar a los seis meses un artículo muy personal de su propia experiencia individual… Es también una forma de periodismo personal”, explica Werckmeister.

Las integrantes de Doce Miradas tras recoger el Premio del Periodismo Vasco 2018

Además más de 100 ‘miradas invitadas’, mujeres y hombres de diferentes campos, han participado en la publicación digital en sus casi seis años de vida. Políticas, periodistas, profesoras, comunicadoras, artistas… la lista es tan larga como los temas de los que escriben. “Que haya tantos temas significa que la desigualdad es algo estructural. Muchas veces pensamos que hay igualdad, pero si traes tantos temas, de tantos ámbitos, de tantos momentos, entonces te das cuenta de que no la hay. Es el llamado espejismo de la igualdad, hay que estar todo el rato insistiendo porque si no corremos el peligro de normalizar la desigualdad”.

Desde Doce Miradas son muy críticas con el periodismo, analizan titulares, revisan textos y cuando es necesario dan un toque de atención a los medios y profesionales que promueven estereotipos sexistas o fomentan la desigualdad. Pero también son conscientes de los pasos adelante que se están dando. “Me parece fantástico que haya medios puramente feministas o medios generalistas dirigidos por mujeres que han decidido aplicar una visión más feminista en el periódico, y eso se nota. Hay algunos periódicos que, a la estela de estas lideresas, tienen secciones feministas, y están bien, porque sacan buenos artículos, pero están al margen del resto del periódico, pero bueno…”, dice Werckmeister con un halo de esperanza.

“A los periodistas les pedimos que las noticias tengan una mirada más global”

Precisamente con el objetivo de conseguir una integración transversal de la visión de género en los contenidos, un grupo de periodistas comunicadoras de toda España ha creado este año la plataforma Comunicadoras 8M. María Grijelmo, una de sus integrantes, resume así sus objetivos: “A los periodistas les pedimos que las noticias tengan una mirada más global que las fuentes de información no sean las masculinas, que en las imágenes aparezcan de forma equitativa hombres, mujeres, niños, niñas… que investiguen qué hacen las mujeres en la sociedad… Que lo que hacen las mujeres también sea una noticia”. Pero además, Comunicadoras 8M pone el foco en la parte empresarial del periodismo. “¿Por qué es tan importante el techo de cristal?”, se pregunta Grijelmo, “porque la decisión qué convierte un hecho en noticia la están tomando los puestos directivos, si solo hay hombres en los puestos directivos, el punto de vista va a ser el masculino porque sus focos de intereses son su mundo, es así. Queremos mujeres en los puestos directivos para que también haya una mirada femenina”.

Las Periodistas Paramos el 8M en la plaza Callao (Madrid) / FOTO: Juan Luis Sánchez

Porque según explica Grijelmo, estas decisiones al final revierten en el derecho a la información de la ciudadanía. “Entendemos que la gente quiere ese derecho a la información veraz y completa, y que no refleje solo una parte de la realidad. Los medios de comunicación construyen estereotipos y la responsabilidad personal y profesional es no perseverar estereotipos que son caducos, que no responden a la realidad. Por eso es importantísimo que en los medios de comunicación salgan especialistas, protagonistas y salgamos de forma diversa, porque somos diversas”, apunta.

El feminismo en los medios de comunicación

La periodista Ana Requena es una de esas lideresas a las que se refiere María Grijelmo. Desde septiembre, Requena es la redactora jefa de Género de eldiario.es, una nueva figura con la que la el periódico hace una apuesta por la transversalidad en todos sus contenidos. “Es algo que estamos construyendo desde cero, porque no ha existido hasta ahora. Vamos a ver qué conseguimos al final de nuestro trabajo y qué balance hacemos. Pero la idea es intentar que una figura impulse y vele por esa transversalidad de género en el periodismo”, defiende la periodista. Para ello Requena cree en el trabajo en equipo, “se trata de encabezar un equipo de gente que pueda estar al tanto para proponer y elaborar contenidos con perspectiva de género, que tengan que ver con perspectiva de género y con feminismo, pero que también tengan el chip para ver la idea de género en todos los temas”.

Ana Requena, redactora jefa de Género de eldiario.es, en la redacción

Requena ha sido testigo de cómo las reivindicaciones de las periodistas han llegado a los medios y ve en el 8 de marzo de este año el punto de inflexión. “Yo creo que al menos una parte de los medios de comunicación han tomado nota”, dice con optimismo, “eso implica que se haya ampliado la cobertura de algunos asuntos desde secciones puras y serias, no como espacios pequeñitos o guetos… Los delitos contra la libertad sexual, las agresiones sexuales, la violencia que denuncian las mujeres, el acoso callejero… son temas que están muy encima de los medios. Y eso es algo que tienen que ver con la explosión feminista en las calles, que también está sucediendo en las redacciones. Muchas periodistas también se han movilizado y están siendo una masa crítica muy fuerte dentro de los medios, para mejorar la cobertura de ciertos temas, para corregir sesgos que tenemos, para intentar corregir errores que tenemos y sobre todo para intentar mejorar las cosas”.

Respecto al futuro, Requena espera que no sea necesario crear un puesto como el suyo. “ Lo ideal es que se consiga integrar, creo que lleva tiempo y que no es tan fácil, porque estamos hablando de rutinas periodísticas muy aprendidas, pero lo suyo es que esto se integre y que los y las profesionales con experiencia, y la gente nueva se contagie de esto y tenga el chip nuevo”, concluye.