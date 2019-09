Marian Moreno, coautora de Skolae: "La coeducación en Navarra está a salvo por la base que ya ha dejado Skolae"

La asturiana Marian Moreno (María Antonia Moreno) es profesora experta en violencia de género y formación coeducación. En Navarra, fue fichada la pasada legislatura para formar parte del equipo impulsor del programa Skolae, que fue objeto de una gran polémica y graves acusaciones. Moreno, como otras compañeras, ha tenido que pasar por el juzgado tras la denuncia presentada por tres colectivos opositores. Ahora, en puertas de que Skolae reciba un premio de la Unesco en París, el nuevo Ejecutivo de María Chivite ha descabezado el programa con el cese de Pilar Mayo, responsable de Igualdad y Convivencia. Sus colegas han optado por desvincularse y una de ellas explica todas las vicisitudes del plan en una larga entrevista telefónica desde un tren entre Asturias y Madrid.

Esta semana se ha hecho público el cese de Pilar Mayo. Poco después, ha anunciado su desvinculación. ¿Por qué?

Bueno, básicamente porque en Skolae siempre hemos dicho que éramos un equipo. Y cuando las personas profesionales y técnicas decimos que somos un equipo, eso es verdad. No como en la política. Por lo tanto, como somos un equipo, si nos quitan a la persona de la que realmente salió todo Skolae, la estructura y demás, pues nos quitan una parte fundamental y el equipo ya no existe. Por ello, personal y profesionalmente, considero que tampoco es mi sitio. Es directamente una agresión a todo el equipo Skolae.

¿Se desvincula por solidaridad con Pilar Mayo?

Me desvinculo porque considero que al cesar a Pilar Mayo, indirectamente me están cesando a mí también como profesional de la coeducación porque yo voy íntimamente unida en el proyecto Skolae a la jefatura de Pilar Mayo. Es decir, no es tanto solidaridad con Pilar Mayo, sino que considero que, de verdad, están desuniendo y quitando el equipo Skolae al cesar a Pilar Mayo. Por tanto, lo más coherente creo que es desvincularme directamente antes de que nadie me desvincule a mí.

A pesar de que el consejero de Educación ha declarado que Skolae va a seguir vivo, ¿considera que con la salida de Mayo Skolae ya no tiene futuro, que está muerto?

No, no. No puedo es poner en duda a las personas que puedan venir después. Primero porque no las conozco y, por lo tanto, no tengo ningún derecho a dudar de su capacidad, de su profesionalidad y de su saber hacer. Nunca me permitiría dudar de profesionales de la enseñanza. Simplemente considero que al cesar a Pilar Mayo y, por lo tanto, al no existir ya el equipo Skolae que había, tanto de personas redactoras como de personas formadoras, pues no será lo mismo. No digo que no se pueda llevar a cabo, no digo que se ha muerto, simplemente digo que no será lo mismo. Y, por lo tanto, si no es lo mismo, yo considero que Skolae estará pervertido. Perversión en el sentido de que no va a ser lo mismo. Ahora bien, no tengo por qué dudar de las personas que vengan, ni de su valía ni de su profesionalidad. Estoy segura de que pondrán el máximo de su energía en ello y el máximo de su sabiduría. Y les deseo toda la suerte del mundo también, por supuesto.

¿Cree que estos relevos significan que el consejero va a introducir grandes cambios en el programa?

No lo sé. No tengo ninguna noticia directa ya del Departamento de Educación. Lógicamente, como en cualquier proyecto, si no está el equipo redactor, el equipo que lo pensó, el proyecto cambia. Hay un cambio muy significativo ya. El año pasado a estas alturas estábamos ya con la formación presencial, habíamos hecho una parte de formación a distancia para las tutorías, y estábamos a punto de abrir la formación a distancia para 1 500 docentes.

Aquí puede aplicarse la cita de la exconsejera de Educación, María Solana: "Pase lo que pase, al menos 2 300 personas han sido educadas en igualdad, y eso es un logro que no se puede destruir".

Ese es el gran balance. Skolae, en dos años, tanto el año del pilotaje como el año de la generalización en otros cien centros, ha dejado huella en Navarra. La coeducación existe en Navarra porque existe profesorado coeducador en Navarra. Además, Navarra cuenta con un personal docente de 10; y este personal docente de 10, ya formado en coeducación con Skolae, va a continuar un camino muy importante que abrirá también camino a otras comunidades y a otros territorios. Por ello, la coeducación está "a salvo" por la base que ya ha dejado Skolae. Y recordemos que Skolae, a pesar de tantísimos obstáculos sociales y tanta mala prensa, ha obtenido más de un 8 en la valoración general del profesorado de Navarra que estuvo en el programa. Eso es un notable alto, eso es un lujo. Yo, de verdad, personal y profesionalmente, quiero agradecer al profesorado navarro que he conocido en este proyecto porque, con una gran parte de ese profesorado, me siento familia coeducadora. Y crear estas redes de contacto también es muy importante.

Menciona la buena valoración del programa por parte del profesorado navarro que ha tomado parte en él. ¿Ha tenido ocasión de hablar con alguna persona o grupo de personas que al inicio, al plantearse el programa, lo rechazasen y hayan cambiado de idea?

No, con asociaciones o instituciones, no. Sí es verdad que al principio pudo haber dudas entre las familias y entre el profesorado por esa labor mediática tan tremenda que hubo en contra de Skolae. Sin embargo, al ver la formación Skolae y su implantación en el propio centro educativo, se dieron cuenta de que no tenía nada que ver con todas esas burradas y brutalidades que salieron en prensa o en redes sociales contra un programa que es ejemplo para todo el Estado español, y que, de hecho, así lo reconoce la Unesco. Ahora bien, si me está hablando de aquellas asociaciones o grupos que nos han denunciado, no, por supuesto, no he tenido ningún contacto más allá del judicial.

Entre esas críticas, se escuchó incluso que se iban a entregar juguetes sexuales a niños de entre 3 y 6 años y que se iba a fomentar que se masturbasen en clase.

Sí, nos llamaron pederastas. Bueno, lo primero, respecto a esa famosa noticia de los juegos eróticos en alumnado de Infantil: el problema es la ignorancia de quien lo lee y de quien escribe eso. El problema es qué tienen en la cabeza esas personas para que cuando leen "juegos eróticos" en Infantil, lo que se estén imaginando es pederastia. Realmente deberían hacérselo mirar. En Sexología, "juegos eróticos" es un término absolutamente técnico que se refiere a todo aquello que significa el descubrimiento del propio cuerpo y del cuerpo de las demás personas desde el respeto. Cuando esto se lo explicas a las familias, las familias lo entienden perfectamente; pero claro, si el titular es "van a regalarle un juguete erótico"... ¿Perdona? ¡El juguete erótico lo tenía en la cabeza quien escribió eso! Hay que diferenciar bien, venimos de generaciones y generaciones en el territorio español con una educación afectivo-sexual nula; incluso en negativo. Y lo siento mucho, pero también el colectivo de periodistas pertenecéis a esta generación. Por lo tanto, quien escribe eso, ¿qué tiene en la cabeza? Eso es lo que yo me pregunto. Esta persona necesitaría realmente el programa Skolae para poder limpiar un poquito esa cabeza.

¿Cree que ha faltado una mayor labor divulgativa o de información por parte del Departamento de Educación?

Yo nunca pertenecí al Departamento de Educación de Navarra, yo pertenezco al de Asturias. Pero, sí, una de las cuestiones a mejorar del equipo que estábamos y también del departamento de Educación quizá fue la política de comunicación con respecto a Skolae. No tanto de explicar Skolae porque el programa fue explicado a las familias en jornadas. Estuvimos allí para que las familias preguntasen absolutamente todo. Las familias tuvieron la oportunidad de ir a escuchar qué era Skolae y cómo funciona. Yo creo que sí fallamos o no se hizo bien con los grandes medios de comunicación. Es decir, no llegamos a la mayoría de los grandes medios de comunicación. Y sobre todo, a quienes no llegamos porque no nos dejaron que llegáramos tampoco, fue a todos esos medios que le están haciendo el papel a la ultraderecha, haciéndoles una estupenda campaña continua. A esos ya sabíamos que no íbamos a llegar nunca porque no querían escucharlo, pero incluso a medios muy generalistas, muy importantes, quizá no supimos llegar. Sin embargo, sí hubo charlas a las familias, sí que hubo explicaciones, publicaciones explicando Skolae. No lo podemos hacer todo a la vez. Es decir, la urgencia mediática no significa que tengamos que parar de hacer el trabajo docente que estamos haciendo. Estamos hablando de equipos pequeños. Skolae, con el programa que es, no es un programa que tenga detrás un equipo de 50 personas trabajando. Quizá hemos pecado de ingenuidad en este sentido. Somos personas docentes que creemos en la pedagogía, nos faltó creer también en la política mediática. Esa no la controlamos bien, esto es verdad, no teníamos esa visión. De hecho, esa visión nos arrolló después, cuando como docentes que somos recibimos por redes sociales insultos como pedófilos, pederastas o pro-prostitución de menores. Eso para un profesor es lo peor que te pueden llamar.

¿Se plantearon el presentar alguna denuncia por el acoso recibido en redes sociales?

No, somos docentes. Creemos que podemos enseñar a la gente de otra manera, que la realidad enseñará lo que realmente era, que pondrá a cada uno en su sitio y que se seguirá haciendo siempre pedagogía de "a pie", pedagogía de la calle. Que cuatro locos con la tecla suelta, porque ha sido poca gente aunque muy ruidosa, nos digan esa cantidad de burradas, no puede hacer que nos separemos de nuestro camino. Nuestra energía es la que es, y la tenemos que entregar a la docencia, a la pedagogía y a la igualdad, no a responder a cuatro locos. No, no nos lo planteamos siquiera.

Ustedes no han optado por el proceso judicial, pero sí lo han hecho hasta tres colectivos que les han denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra por Skolae. Tuvieron que ir a declarar diez personas en junio. ¿En qué punto está el proceso?

Fuimos a declarar todos en junio, aunque solo nos llamaron a dos. No entendimos nunca el porqué. De hecho, el día 9 de octubre han llamado a declarar otra vez a Carmen Ruiz Repullo y a Miguel Ángel Arconada Melero. Así que creemos que el procedimiento está en marcha pero no hemos tenido ninguna noticia. El nuevo Gobierno de Navarra tampoco nos ha dicho absolutamente nada. No sé si se ha olvidado de que estamos ahí en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra por Skolae.

Con las últimas noticias sobre la mesa -cese de Pilar Mayor y desvinculación del equipo-, parece que ninguno de los que han creado realmente Skolae van a estar en la entrega del Premio Unesco de Educación para Niñas y Mujeres -se entrega el próximo 11 de octubre-.

Ah, sí, sí. Iremos todo el equipo redactor con nuestras familias y pagado de nuestro bolsillo. Allí estaremos el día 11 de octubre para dar las gracias a la Unesco y para dar las gracias a todo el mundo que ha colaborado con Skolae. Claro que lo recogeremos. Lo recogeremos en nuestro nombre y en nombre de todo el profesorado de Navarra que ha apoyado Skolae durante estos dos años. También te digo que creo que el Gobierno de Navarra va a ir y será quien lo recoja realmente, pero allí estaremos todo el equipo redactor Skolae. La Unesco ha premiado al programa Skolae y el equipo vamos a estar allí con nuestras familias.

Respecto a este premio, hace unas semanas este periódico entrevistó al alcalde de Pamplona, a Enrique Maya, y le preguntó si querría que su nieto recibiese clases de Skolae. Dijo que no. En cuanto al premio de la Unesco, aseguró que "Todos sabemos cómo funcionan estos organismos internacionales. Depende de quién esté en cada momento. Tampoco la Unesco es absolutamente aséptica, son personas que también tienen ideología". ¿Qué respondería al alcalde?

Pues la respuesta que le doy es si él tiene algún premio internacional de Educación. Esa es mi respuesta. Que cuando lo tenga, hablamos, porque a día de hoy Skolae sí lo tiene. Tiene el Premio Unesco Internacional de Educación de Niñas y Mujeres. Uno de los mayores premios en Educación que hay en el mundo. Cuando quiera criticar premios, hablamos; pero mientras, que nos deje, por favor, celebrar que hemos tenido uno de los mayores premios del mundo en Educación porque a día de hoy es lo único que nos queda por celebrar.

Antes ha mencionado la posibilidad de exportar Skolae a otras comunidades. En Euskadi y Andalucía tienen programas similares. ¿Cómo está la situación en Asturias, de donde es originaria?

En Asturias no se está impulsando. Yo espero que la nueva consejera de Educación del Principado de Asturias -Carmen Suárez- se fije en el programa Skolae y quiera implantar algún tipo de programa similar, aunque no sea Skolae exactamente. Además, confío plenamente en que esta consejera, que es absolutamente feminista, dé un impulso importante a la coeducación. Y en otras comunidades, pues nada, Skolae está ahí, y cuando quieran pueden contextualizarlo y aplicarlo.

En Euskadi y Andalucía se están desarrollando algunos programas similares, pero todavía se están implementando, ¿verdad?

En Andalucía tienen el II Plan de Igualdad para la Educación, y en Euskadi también tienen el II Plan de Educación del Gobierno vasco. Por lo tanto, también son dos comunidades fuertes. Bueno, en Andalucía no sé cómo lo llevarán con el nuevo Gobierno. Antes era un plan fuerte, ahora no sé lo que será. Y con respecto a Euskadi, Euskadi sí que apuesta fuertemente y será un plan de coeducación a seguir y a admirar.

A nivel personal, ¿qué te ha enseñado Skolae?

Para mí Skolae es un sueño hecho realidad. Como persona que lleva 30 años educando, es demostrar que sí se puede hacer educación real desde el aula. Skolae me ha enseñado, en primer lugar, a trabajar en equipo como si fuera en familia, a tener una relación afectiva con el profesorado de Navarra, al que le agradezco todo lo que me ha dado en estos dos años. Y me ha enseñado sobre todo a trabajar mucho, muchísimo, y a aguantar también muchas agresiones gratuitas. He aprendido a aguantar y esto me ha hecho más fuerte todavía en la vida. Skolae me ha hecho mejor profesional y más fuerte.

¿Cambiaría algo de lo que has hecho?

No, me autoevaluaría bien, me evaluaría también con el equipo y matizaríamos a lo mejor algunas cosas, pero mínimas, ¿eh? De lo que es el meollo de la cuestión, no, no cambiaría nada. Quizá daría más abrazos a la gente. No pensaba que me iba a dar poco tiempo ya a dárselos.