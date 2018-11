Facebook ha bloqueado 8,7 millones de imágenes de niños desnudos en 3 meses

Facebook lleva ya un tiempo trabajando para parar la explotación infantil en su plataforma y como parte de ese trabajo está desarrollando hash de imágenes. Los hash son algoritmos que a partir de una entrada (texto, contraseña, imagen…), crean una salida alfanumérica de longitud normalmente fija que representa un resumen de toda la información que se le ha dado. Por ejemplo, a partir de una foto de un niño desnudo saldría algo así 48008908c31b9c8f8ba6bf2a4a283f29c1530. No se puede volver a reproducir una imagen a partir de un hash, pero la misma imagen o imágenes muy similares crearán el mismo hash.

Utilizando esta tecnología, en 3 meses Facebook ha detectado y bloqueado 8,7 millones de imágenes de niños desnudos en su plataforma, desde imágenes obscenas hasta imágenes no sexuales, la mayoría, el 99%, de forma automática.

Muchas de estas imágenes son imágenes que familiares publican sin ser conscientes del riesgo en el que ponen a los niños. Padres, madres, abuelos, abuelas, tías… cada día publican miles de fotos de niños pequeños desnudos en la bañera, en la piscina, la playa… porque les parecen muy tiernas, sin ninguna mala intención.

Cuando subimos fotos de niños desnudos, muchas de esas fotos son utilizadas por pederastas y desalmados para hacer montajes desagradables, y como reclamo de material sexual. Si no tenemos los ajustes de privacidad bien definidos, cualquiera puede acceder a lo que publicamos. Aunque tengamos los ajustes de privacidad establecidos solo para que nuestros amigos de Facebook vean lo que publicamos, eso no sirve de nada si tenemos entre nuestros contactos a personas que no conocemos, o si a nuestros contactos “les gustan” esas imágenes, ya que sus contactos podrán verlas. Imagina cómo te sentirías si ves un montaje de este tipo con fotos de tus hijos.

Independientemente de los ajustes de privacidad que tengamos en nuestras cuentas, debemos respetar la privacidad de los niños, y no publicar imágenes de niños de ningún tipo ya que les ponemos en riesgo de forma innecesaria. Por ejemplo, si no tenemos cuidado al tomar la foto, a través de los uniformes del colegio se podría saber dónde estudian, se podría saber en qué parques juegan, qué les gusta, cómo son… y toda esa información está al alcance de cualquiera. Hace poco a una cliente que es médico, un paciente cuya operación salió mal le amenazó con dañar a sus hijas, diciéndole que sabe quiénes son y dónde suelen estar porque lo ve a través de Facebook.

Todas las imágenes de niños que circulan en redes sociales pueden volverse en su contra. Muchos niños y adolescentes utilizan imágenes que encuentran de otros para burlarse de ellos y para meterse con ellos. Además, también deberíamos pensar en cómo nos sentiríamos al ver toda nuestra infancia expuesta en redes sociales con miles de espectadores.

Algo que muchas personas ignoran es que una foto no está segura en un teléfono, tableta u ordenador, hay diferentes formas en las que puede salir sin nuestro consentimiento, por lo que deberíamos pensarlos dos veces antes de sacar este tipo de fotos, ya que no publicarlas no asegura que no vayan a salir de nuestro dispositivo ni se vayan a difundir.

Por último, se haga con la intención que se haga, tener y/o publicar una foto de un menor desnudo es un delito de pornografía infantil y está tipificado en el Código Penal. Da lo mismo si el menor tiene 2 meses o 17 años.

No publicar fotos de niños es una forma de proteger su intimidad, su privacidad y su bienestar, y es algo que se recomienda encarecidamente. Por favor, dejad de publicar fotos de niños en redes sociales.