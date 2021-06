Ayuso o hacer política para los no nacidos

Acogerse a la vida y no al aborto. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que su ayuda de 500 euros al mes durante dos años para mujeres que tengan un hijo "es mejor" que el aborto, "el recurso fácil que siempre pone la izquierda cada vez que algo le sobra", para que aquellas mujeres "que están pensando dar un paso adelante, o no, tengan la oportunidad de acogerse a la vida". La letra pequeña es importante: será solo para menores de 30 años que lleven al menos diez años empadronadas en la comunidad y con un umbral de renta de 30.000 euros, unos requisitos que dejarán fuera de esta ayuda a miles de mujeres.

Apostar por el cheque directo para un público objetivo tan sospechosamente delimitado en lugar de por un plan más ambicioso no parece casualidad. Decía Isabel Díaz Ayuso, entonces candidata del PP a la Comunidad de Madrid, en abril de 2019 que quería que "el concebido no nacido" contara como miembro de la unidad familiar a la hora de pedir plaza en colegios o de acceder al carné de familia numerosa. Cuando llegan las críticas a medidas como estas, entonces la derecha -en este caso Ayuso- acusa a sus contrarios ideológicos de ir contra la vida o contra la familia, o de tirar por la vía fácil (el aborto, según ellos).

500 euros al mes durante dos años no cambia la certeza de que si vas con una gran barriga a una entrevista de trabajo tus posibilidades de conseguirlo se reducen exponencialmente. No eliminará las preguntas '¿tienes hijos?, ¿qué edad tienen? o '¿quieres tenerlos?' de esas mismas entrevistas. No hará que los hombres den un repentino giro a sus proyectos vitales y decidan que es hora de cuidar, incluso aunque eso suponga renunciar a dinero o ascensos o decir 'no puedo' a reuniones.

No creará de la nada una red de escuelas infantiles de calidad y gratuitas. Ni hará que los convenios colectivos dejen atrás los complementos salariales que premian la movilidad, la disposición horaria o cualquier otra característica reñida con la vida privada y el cuidado. 500 euros al mes no servirán para que deje de estar mal visto irse de tu puesto de trabajo una vez cumplida la jornada. No crearán ayudas por hijo a cargo que se mantengan en el tiempo, ni permisos remunerados por enfermedad de descendiente, ni horarios compatibles con la vida ni jornadas laborales de 35 horas.

Acogerse a la vida es lo que queremos las que ya vivimos aquí. A una vida que sea algo más que producir y correr de un lado a otro mientras nos sentimos gilipollas escuchando la palabra 'conciliación'. El coste de oportunidad de tener un hijo es elevadísimo para las mujeres hoy en día y no se soluciona con un cheque de unos miles de euros. Las ayudas son bienvenidas, pero mejor siempre si tienen un sentido dentro de un entramado más amplio y transformador y no se quedan en meros reclamos, golpes de efecto, políticas para los no nacidos mientras las ya nacidas siguen soportando una desigualdad que no se ataja y que les impide decidir sobre sus vidas, incluida su posible maternidad. 500 euros si llevas cinco meses en el vientre de tu madre, McDonald's si tienes una beca comedor y tienes que llevarte la comida a casa.

Dice Ayuso que no conoce a ninguna mujer que se haya arrepentido de tener hijos. Desde aquí le recomiendo el libro de Orna Donath 'Madres arrepentidas', en el que la autora habla con unas cuantas. No es que no quieran a sus hijos, es que el coste que la maternidad les ha supuesto, en muy diversos sentidos e intensidades, les ha hecho cuestionarse si su decisión de ser madre fue acertada. Maternar no debería ser un acto individual sino colectivo. No debería ir de sacrificios ni estar reñido con la igualdad de oportunidades ni con la ambición. La natalidad no debería ir de un cheque al portador, sino de una inversión social en un sentido mucho más amplio. Y después, que cada mujer decida.