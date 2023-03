La Era del Desconocimiento

Sábado, 11 de diciembre. Se cumplen 19 años del peor atentado de la historia de España. El telediario de TVE abre con Isabel Díaz Ayuso investida de nuevo de mártir dolorosa, al lado de su colega Martínez Almeida. Se pasean con coronas por la pantalla. Entrevistan a Núñez Feijóo y añaden un total en voz de la asociación conservadora de las víctimas del terrorismo, AVT, que se dirige al Gobierno para decirle que no se puede pactar con aquellos que consideraron justificado matar. Naturalmente. Pero están señalando implícitamente por enésima vez a ETA como autora de los atentados del 11M. Añade el Telediario que han asistido Vox y Ciudadanos y no el presidente del Gobierno, quien ha hecho unas declaraciones resaltando “el valor de la democracia ante los extremismos”.

No es ninguna anécdota. La televisión pública TVE se prestaba a que el Partido Popular capitalizara el dolor por las víctimas de los atentados. La declaración de su actual presidente añadía más bochorno: “cualquier persona que tenga un mínimo de decencia no puede en ningún caso olvidar lo que ha ocurrido”. Tiene razón Feijóo, quien tenga dignidad y memoria no puede olvidar lo que ocurrió en verdad ni tratar de ocultarlo como ellos.

El PP de Aznar, que no tuvo empacho alguno en manipular con fines electorales a la muy dolorida opinión pública con los cadáveres aún calientes de las víctimas, no solo sigue en igual cometido sino que cuenta con potentes cómplices mediáticos que le ayudan en la tarea. No fue solo TVE quien operó del mismo modo este sábado, hicieron lo mismo varios medios, logrando los objetivos buscados. Es un paso medido, deja su huella, se pasa a otra cosa y hasta la próxima, hilvanando la misma red. Y una forma mínima de contrarrestarlo es, al menos, hacerlo ver.

No es una noticia pasada, porque ni noticia es. Se trata de una marea de fondo que cruje a este país. Un ejemplo claro. Este aniversario nos sirve para comprobar el efecto que opera la desinformación sobre la ciudadanía. Al punto que -junto a la ignorancia de incontables temas esenciales- podría definirse el momento actual como la Era del Desconocimiento. Paradójicamente, porque es cuando más información existe si lo comparamos con cualquier otro periodo histórico. Y es vital ser conscientes del problema porque este camino no lleva sino a tragedias imparables.

Diecinueve años después de los atentados del 11M asistimos a la terrible paradoja de ver explotar aquel dolor al partido que más contribuyó a producirlo. Y no es por, abochornados, pedir disculpas. Trabajé el tema desde muy cerca. Publiqué en un mes un libro “11m-14m onda expansiva” -ya descatalogado- a modo de reportaje-crónica de lo que iba sucediendo, de lo que nos iban ocultando desde el primer momento y de aquel cúmulo de tragedias personales irreparables. Quiero decir que estuve, muy a mi pesar, hasta en tanatorios y entierros. Fueron días de recopilar también documentación exhaustiva.

Todavía no había llegado la degeneración del periodismo al punto en el que hoy se encuentra y se informó lo que se pudo. Con graves injerencias del propio Aznar, todo un presidente del Gobierno, que llamó a los directores de medios para que cambiaran portadas, cuando ya se sabía la autoría yihadista. O la apresurada condena a ETA de la Asamblea General de la ONU instigada por la ministra de Exteriores de Aznar de la que la organización se arrepintió como la lacra que fue.

En 11M-14M Onda expansiva, recogí además portadas de la prensa internacional de aquellos días. Y era un contraste brutal. pic.twitter.com/KlgDN8L6SS — Rosa María Artal (@rosamariaartal) 11 de noviembre de 2021

Portadas con Aznar convertido en Pinocho. The New York Times explicando que “en el desesperado intento por mostrar que el terrorismo vasco de ETA era el responsable, ofendió a muchos votantes que se sintieron manipulados”. El Financial Times británico tituló: “Un día en la historia de la infamia”. En él afirmaba que “el Gobierno de Aznar puso en riesgo a Europa por retener información e insistir en la falsa autoría de ETA”. Atención; puso en riesgo a Europa por retener informacion.

Y ahí sigue el siniestro personaje sin pasar por los juzgados y apadrinando pupilos a su semejanza como Isabel Díaz Ayuso. Todo lo contrario: protegidos y promocionados por medios volcados en la misión.

¿Cómo es posible, nos decimos una y otra vez, que cuele alterar de tal forma la realidad? Por la desinformación, no hay otra respuesta. Y por el terreno donde caen sus malas hierbas. Gracias a su exposición en las redes hemos confirmado la existencia de personas absolutamente permeables a los bulos peor intencionados con una capacidad ínfima de razonamiento propio. Carne de cañón de la que se nutren los desaprensivos para sus fines. Leer buena parte de las respuestas a este tuit hace desconfiar de la condición humana.

Indecencia máxima de RTVE. En el telediario de las 21.00 has tenido el cuajo de abrir con Ayuso y Almeida y Feijóo y la bestial sugerencia de que el gobierno justifica el terrorismo . El PP que tras la invasión de Irak mintió miserablemente a los españoles con el atentado del 11M pic.twitter.com/4Tg7Isuv0S — Rosa María Artal (@rosamariaartal) 11 de marzo de 2023

Numerosos seres siguen creyendo en las teorías de la conspiración que esbozara de inmediato El Mundo de Pedro J. Ramírez entonces y que abrazaría todo el cónclave del Partido Popular. Siguen engullendo mentiras de grosor extremo y buscando culpables fuera de la realidad investigada y juzgada. Costó mucho dolor. El suicidio del policía de la mochila de Vallecas, que en un país decente tendría un monumento, el asesinato de un hombre que se negó a colocar en su panadería un cartel con la falsa acusación contra ETA. Y cada vez engrosan más sus insultos y amenazas graves. Sin saber reconocer quiénes son sus verdaderos autores. Espantosa sinrazón de aquellos a quienes embaucan los tramposos.

Otro aniversario, este 14 de marzo: tres años del estado de alarma para prevenir los efectos de la pandemia. Ésa que desencadenó la primera paralización mundial de la actividad económica con otra retahíla de bulos que culpan a las vacunas, no solo de las muertes por la epidemia ni por los recortes en la atención médica, únicamente a las vacunas. Esta sociedad se ha dejado licuar buena parte de sus cerebros por falta de uso. Solo en España y en Madrid eligió cervezas en lugar de salud.

La inmensa mayoría de la actualidad se asienta sobre los fangos sin limpiar del pasado. Es una tragedia asistir a un presente donde personas que deberían estar juzgadas por aquellos hechos y cuantos desembocaron en ellos han retomado el mando en plaza y son promocionados limpios, lavados de polvo y luto por los medios a su servicio. Al servicio de lo que representan como valedores del desequilibrio social. Es vital para una sociedad reivindicar el papel de la racionalidad, de pensar -con los pies en el suelo- lo que ocurre y por qué, cómo abordarlo. Revertir este desconocimiento que conduce a la barbarie.

Aquellos días de marzo dimos ejemplo al mundo de valentía y solidaridad, como fue ampliamente resaltado. Gran pueblo cuando se le necesita y pierde la abulia y el miedo. Modélico, frente a la bajeza de aquel gobierno y algunos medios. Y hoy personalmente me pregunto dónde están, porque no se han evaporado.