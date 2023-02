La reforma de la ley no era el remedio

El gobierno (la parte del PSOE) ha caído en la trampa, una vez más. Sí, una trampa fabricada por los del golpe de Estado blando. En esta ocasión, Unidas Podemos lleva razón y además usaba el camino correcto. ¿Acaso creen que se van a acabar las revisiones a la baja de condenas de los agresores sexuales? En absoluto. Tras la proposición presentada hoy, las revisiones y rebajas de penas seguirán su cascada particular, porque el problema no está en la redacción de la ley, ni en la técnica legislativa de su producción, no, el problema esta en la concepción de la ley del “solo sí es sí”. Los mismos jueces y salas que rebajan las penas ahora, en contra del criterio de la Fiscalía y del proceder de otros muchos jueces y salas, van a seguir rebajando las penas. Eso es seguro. El solución no pasaba por incluir disposiciones transitorias innecesarias. Y mucho menos por caer en la trampa y reformar la ley incluyendo, una vez más, conceptos jurídicos como la violencia e intimidación. Para ese viaje no eran necesarias alforjas, porque con la inclusión de estos conceptos, se vuelve hacia atrás y se saca el consentimiento de la centralidad de la norma punitiva , le moleste a quien le moleste. El problema es Irene Montero, su cónyuge, el partido de ambos, UP. El problema es el Sanchismo. El problema es la incapacidad de Feijóo y del PP de hacer política sin dejar cadáveres. La ley del “solo sí es sí” era suficiente y necesaria. Para esto quería el PP el bloqueo del CGPJ. Para esto quería la ultraderecha detentar espuriamente el TC, para controlar las Sala 2ª del TS por detrás (sic), para controlar todas las salas de los TSJ y Audiencias. Para bloquear cualquier avance y progreso en este país, porque a la ultraderecha del PP le va la caspa, lo gris, la mugre, la mentira y todo, exclusivamente, por hacer caja, es solo eso, hacer caja...P.D.: La cosa debe estar muy mala para sacar del baúl a Aznar, Rajoy y a Rita...¿no había que dejar a los muertos en paz?