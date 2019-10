El expresidente del Gobierno José María Aznar ha cargado con dureza contra los movimientos que luchan contra el cambio climático, a los que considera "uno de los ejemplos más llamativos" de los "fenómenos radicales" que se plantean "como fenómenos alternativos a lo que significan las sociedades libres".

En una entrevista en Expansión, Aznar sostiene que "de lo que se trata no es tanto de cómo podemos afrontar los efectos de un cambio climático o cómo podemos adaptarnos a ello sino cómo destrozamos las sociedades libres y cómo condenamos a millones de personas a la pobreza y a la desesperación, bajo la apariencia de luchar, equivocadamente, contra algo que se puede afrontar de otra manera más razonable".

"Hay que recordar en los años setenta con el Club de Roma el dogma de fe del 'crecimiento cero', que en el mundo no podían vivir más de 2.000 millones de personas. No nos acordamos de las advertencias sobre el cambio climático en los ochenta, que decían que en el año 2000 se produciría una catástrofe climática en el mundo similar a la deflagración de varias bombas nucleares", insiste en el citado diario económico.

En opinión de Aznar, "no se puede estar amenazando con el apocalipsis todos los días a cuenta del cambio climático". El expresidente, uno de los grandes referentes y padrino político del líder del PP, Pablo Casado, cree que "se pueden tomar muchas medidas en favor del medio ambiente, pero no se puede decir, por ejemplo, que se acaba el petróleo o el gas de aquí a pasado mañana, porque estaríamos mandando a la pobreza a millones de personas en todo el mundo".

Aznar insiste en que la lucha contra el cambio climático "no se puede convertir en un arma arrojadiza que lo que busca al final es acabar con las sociedades libres". "Si me hablan de las energías renovables digo que muy bien, pero hay que financiarlo; si me dicen que el futuro está en cero emisiones, digo que muy bien, pero hay que hacerlo posible", concluye.