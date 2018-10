Casado: "¿Por qué tengo que poner cuestiones encima de la mesa para dos millones de independentistas?"

El líder del PP, Pablo Casado, ha confesado este domingo que no tiene ninguna propuesta política para los cerca de dos millones de catalanes que se declaran independentistas. "¿Por qué tengo que poner cuestiones encima de la mesa para dos millones de personas que quieren romper España?" se ha preguntado, durante una entrevista en El Objetivo, de La Sexta. El presidente de los populares ha asegurado que "en España hay 47 millones de personas" y que su labor como líder del PP y, por tanto, como aspirante a la Presidencia del Gobierno, no consiste en "contentar" a los independentistas.

Su planteamiento para Catalunya solo pasa por la intervención de las instituciones catalanas con la aplicación del artículo 155 de la Constitución como se hizo ahora justo hace un año pero sin límite de tiempo. Porque a su juicio, en Catalunya se está perpetrando un "golpe de Estado" y la situación allí es "peor que hace un año", porque "ahora no hay un Gobierno que esté poniendo coto a lo que está pasando".

Casado ha tirado de argumentario para responder a todas las preguntas que le ha planteado Ana Pastor durante la entrevista. Así, ha recalcado que el PP no ha radicalizado "ningún discurso". "Estamos donde estábamos siempre. Ocupar el centro no es radicalizarse. Nuestras propuestas son transversales", ha insistido. Respecto a las acusaciones que desde fuera pero también dentro del PP le acusan de haber perpetrado un giro a la derecha, Casado ha considerado que quienes le critican están siguiendo la "misma pauta" que mantuvieron en su día con sus predecesores José María Aznar y Mariano Rajoy. "¡Y luego sacamos mayorías absolutas!", ha advertido.

También ha evitado tildar de ultraderechista a Vox, partido con el que el PP mantiene una lucha encarnizada por el electorado más de derechas. "Yo no defino al resto de partidos", ha asegurado, si bien, a renglón seguido, se ha referido a Podemos como un "partido populista". Sobre Vox ha vuelto a remarcar que "hay cosas" que comparte "como la unidad de España". "No comparto que quiera suprimir las autonomías". No obstante, Casado ha criticado que se esté "hablando todo el día de Vox", un partido "que lleva mucho tiempo ahí" y que, según apunta, no le preocupa.

"Ser hombre o mujer no es algo ideológico"

El momento más delicado de la entrevista ha llegado cuando las preguntas las han realizado ciudadanos invitados al programa. La primera de ellas la ha formulado una joven que ha recordado a Casado que él mismo aseguró que el feminismo era una "colectivismo" que el "centro derecha" tenía que "combatir". La chica quería saber la opinión del líder del PP sobre el feminismo.

La respuesta de Casado ha sido la siguiente: "Para mí el colectivismo no es bueno porque es hablar de los jóvenes, las mujeres, o los gays, es decir, por edad por orientacion sexual o ideología. Yo soy liberal, yo confío en la persona, yo hago política para la persona, sin tener en cuenta la edad, la orientación sexual. A mí no me gustan las etiquetas. Hay que seguir combatiendo la brecha salarial, de ahí a tenernos que etiquetar como ideología por un género, yo no lo veo bien".

El presidente popular ha asegurado, a continuación que el pasado 8 de marzo estuvo en una "gala en la embajada británica", aunque ha matizado que no acudió "por ideología, porque ser hombre o mujer no es algo ideológico". La conductora del programa, Ana Pastor, le ha preguntado entonces si se declaraba feminista: "Si feminista es defender la igualdad entre hombres y mujeres claro que sí", ha dicho entonces.