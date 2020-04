Casado desoye la petición de Sánchez para "desescalar" la crispación: "El Gobierno no lo está haciendo bien"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha desoído este lunes la petición realizada el domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamando a la oposición que pusiera en marcha la "desescalada política" para poner fin a la crítica permanente a la gestión del Ejecutivo ante la crisis del coronavirus. Por contra, el líder del PP ha insistido en atacar al Gobierno por su papel ante la emergencia sanitaria: "El Gobierno no lo está haciendo bien".

"Un liderazgo eficaz y no propaganda, propaganda y propaganda", es lo que le ha pedido Casado a Sánchez durante una entrevista en Antena 3, en la que ha insistido en que el Gobierno "no garantiza la protección de los sanitarios" y "no está siendo eficaz" en la lucha contra la epidemia. El presidente de los populares ha pedido por ello a Sánchez "pactos por las mascarillas, por los test, y para evitar el paro".

▶ @pablocasado_ le pide a Sánchez pactos por las mascarillas, por los test, y para evitar el paro. @EspejoPublicopic.twitter.com/NvdttseP17 — Partido Popular (@populares) April 13, 2020

Para el líder del PP "ha habido mucha imprevisión" por parte del Ejecutivo, "igual que hubo falta de diálogo para decretar el confinamiento". "Un Gobierno que no ha podido garantizar las mascarillas y los equipos de protección a los sanitarios, ¿cómo va a garantizar ahora que en la boca de metro o en las industrias los trabajadores vayan protegidos?", se ha preguntado.

Pese a sus gruesas palabras, Casado ha considerado que "el PP está siendo más leal que los socios de investidura de Sánchez". Y ha criticado, una vez más, que el Gobierno ha respondido a su "lealtad con insultos". Para el presidente de los populares Sánchez no es por ello "sincero" cuando habla de la desescalada política.

"En un mes no han sido capaces de tener material de protección. Estamos siendo leales pero tenemos que mostrar preocupación porque esto no va bien", ha añadido Casado, que se ha quejado de que Sánchez no le llame "desde hace 10 días". También se ha referido a los "nuevos Pactos de la Moncloa" propuestos por Sánchez como un "globo sonda".