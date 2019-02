Casado evita ahora defender retrocesos en la ley del aborto y reivindica su despenalización

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha evitado este martes repetir su exigencia de recuperar la ley del aborto de 1985 –de supuestos y no de plazos, como la actual– como ha venido defendiendo en las últimas semanas. En una entrevista en Telecinco, el líder del PP no ha querido aclarar si su partido reformaría la legislación actual para limitar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente sus embarazos e incluso ha defendido su despenalización.

"Mi debate no es en la prohibición", ha sostenido el presidente de los populares, que ha considerado que en España "la despenalización está superada". En su opinión, "las leyes que despenalizan las cosas son positivas" y, en todo caso, él ha abogado por "hablar en positivo", reclamando "que haya ayudas para la maternidad". No obstante, ha querido dejar claro que "desde el año 85 nadie quiere que se penalice esa decisión" del aborto.

Fuentes de la dirección del PP habían mostrado en los últimos días su deseo de aparcar el debate del aborto así como el de la memoria histórica al considerar que ambos asuntos son "señuelos" que la izquierda pretende que la derecha muerda. Casado, sin embargo, había abordado este debate apenas hace dos semanas, cuando dijo: "Lo que nosotros proponemos es volver a la ley que tenía un consenso social en España, la ley de supuestos". También aseguró que en España "hay barra libre para abortar" hasta la semana 22 de gestación.

Durante la entrevista, Casado ha pedido además a sus votantes que se mantengan más unidos que nunca: "Hay que contar escaños y no votos y por la ley que tenemos en España hay partidos como Ciudadanos o Vox que el número de votos que puedan obtener no sirve para que Sánchez no vuelva a gobernar con los independentistas en España. Que esa España que se manifiesta en Colón unida no desuna el voto, porque desde que el centro derecha ha desunido el voto, España está más desunida".