Bruselas no ve un "problema sistémico" en la justicia española tras el fallo de las hipotecas y la condena por el juicio parcial a Otegi

El Tribunal Supremo ha enterrado su prestigio cambiado radicalmente de opinión en dos semanas en relación con quién tiene que pagar los impuestos de las hipotecas para concluir que sean los clientes después de decir que fueran los bancos. Hasta el punto de que el Gobierno ha anunciado una reforma de la ley; el PP, una propuesta de reforma fiscal; y Unidos Podemos, manifestaciones.

Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que Arnaldo Otegi pasó seis años en la cárcel después de que no tuviera un juicio justo porque la presidenta de la sección cuarta de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, fue "parcial" durante el juicio.

Y aun más: el tribunal de Apelaciones de Gante ha decidido que en el caso de Valtònyc, perseguido por injurias a la Corona, intervenga el Tribunal de Justicia de la UE.

Todo esto ha ocurrido en cuatro días. ¿Le preocupa a la Comisión Europea? ¿Tiene algo que decir sobre el funcionamiento de la justicia en España? "No nos atañen sustancialmente estos temas, tenemos competencias limitadas en justicia. Podemos actuar con los mecanismos del rule of law [imperio de la ley] para detectar problemas sistémicos en el sistema judicial cuando los tribunales no pueden ejercer sus funciones. Puedes estar o no de acuerdo con ciertas sentencias, pero no es un problema sistémico en el que tenga que mirar la Comisión. Es algo que las autoridades nacionales tienen que abordar", ha afirmado Mina Andreeva, portavoz de la comisión en la rueda de prensa diaria en Bruselas.

"Nosotros podemos facilitar una supervisión de los mecanismos y los datos, ver lo eficiente y rápida que es la justicia, como progresan los sistemas informáticos... Pero más allá de eso, no comentamos casos concretos de los Estados miembros", ha añadido.