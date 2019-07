ERC, PNV y Compromís llaman a Sánchez e Iglesias a negociar para evitar otras elecciones

"Me niego a pensar que no podemos formar un Gobierno antes de septiembre, no hay que arrojar la toalla", ha asegurado el portavoz del PNV, Aitor Esteban El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, advierte a PSOE y Unidas Podemos de que "septiembre nos complicas la vida a todos" Joan Baldoví (Compromís): "Siempre nos quedará agosto y septiembre y allí estará Compromís"