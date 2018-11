El Gobierno abre la puerta a que Pedro Sánchez plante al Consejo Europeo por el desacuerdo sobre Gibraltar

El Gobierno abre la puerta a que Pedro Sánchez plante al Consejo Europeo del próximo domingo previsto para aprobar la desconexión del Reino Unido. El desacuerdo sobre las futuras relaciones con ese país a propósito de Gibraltar motivan que, de momento, España se mantenga en el 'no' al Brexit.

"No vamos a especular sobre especificidades o fórmulas que se vayan a plantear de aquí al domingo", ha expresado la portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celaá, que ha asegurado que no va a "especular" con la posible ausencia del presidente español a la cumbre del domingo porque ha mostrado su confianza en que las negociaciones acaben con un entendimiento.

Por ahora España rechaza las condiciones del Brexit y acusa a Bruselas y a Londres de haber cambiado las condiciones en el último momento al dejar en el aire las relaciones bilaterales de España con Reino Unido a propósito de Gibraltar. "Tiene que quedar bien reflejado en el acuerdo de futuro que en cualquier relación que haga referencia a Gibraltar que se mantenga en la UE y Reino Unido, España tiene que estar dando su visto bueno y su acuerdo".

Esa relación bilateral no figura por ahora ni en el Acuerdo de Retirada ni en la declaración política que se tendrán que votar el domingo. Bruselas plantea una declaración complementaria que aluda a Gibraltar, pero esa opción no convence en Moncloa, según las fuentes consultadas por eldiario.es.

En esa situación, España "no descarta" ausentarse del próximo Consejo Europeo si las posturas sobre Gibraltar en el Brexit no recogen los intereses de nuestro país. Así lo aseguran también fuentes oficiales de Moncloa desde La Habana, en donde Pedro Sánchez protagoniza una visita exprés de un día, acompañado del ministro de Exteriores, Josep Borrell.

El Ejecutivo ya advirtió en la madrugada del viernes que "un acuerdo sin los 27 no es un acuerdo político". La frase resume la única posición negociadora que el Gobierno de Sánchez tiene asegurada por el momento: manifestar su desacuerdo y forzar un bloqueo de la cumbre en la que estaba previsto acordar el pacto político para la salida de Reino Unido de la UE. "Si no hay acuerdo, no habrá cumbre", señalan desde la Presidencia del Gobierno.

El gabinete del presidente trabaja para conseguir que algún otro país se sume al escepticismo español sobre las condiciones de salida para los británicos. "M uchos países han dicho que acudirían a un encuentro en el que todo estuviera acordado", ha expresado la portavoz del Consejo de Ministras. Por el momento no hay confirmado ningún apoyo a las posturas españolas que pueda empujar una revisión sobre los términos del acuerdo.

En Moncloa están visiblemente molestos con la posición que ha adoptado Bruselas con respecto a las reclamaciones de España: "El Gobierno quiere que la UE se tome más interés por la posición española por el tema de Gibraltar", ha expresado Celaá, que ha recordado que España es un socio "leal" de la UE por lo que ha exigido que "atienda la petición de España" que, a su juicio, "no es una petición más".

No obstante, en el Gobierno confían en que en las próximas horas se pueda alcanzar un acuerdo. "La esperanza es lo último que se pierde", aseguró el ministro de Exteriores, Josep Borrell, desde Cuba. El jefe de la diplomacia ha señalado que los negociadores españoles "siguen trabajando y están amarrados al banco" para intentar desbloquear la situación.

Borrell no despejó la duda sobre una posible ausencia de Sánchez a la cumbre prevista para el domingo. "Eso tenéis que hablarlo con él", ha asegurado. Por el momento la posición de España busca una revisión del texto político sobre el Brexit o, en el peor de los casos, la retirada de la actual propuesta que no recoge las reclamaciones de nuestro país sobre su preponderancia para opinar sobre el pacto de salida y sus consecuencias para Gibraltar.