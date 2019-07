El Gobierno niega "espionaje" a la Generalitat sin más explicaciones sobre los cables confidenciales

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha asegurado este viernes que no se ha producido "espionaje" alguno sobre las delegaciones de la Generalitat en el extranjero sin ofrecer más detalles más que trasladar el mensaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de que "no ha habido nada realizado por el Gobierno que sea censurable".

"Como no hay embajadas, no hay ningún espionaje, porque lo he visto formulado en determinados lugares y he de recordarles que Asuntos Exteriores es competencia exclusiva del Estado. Por tanto, no ha habido, y así lo he podido tratar con Exteriores, nada realizado por el Gobierno que sea censurable. El Gobierno ha ejercido su competencia, recogida en el artículo 149 de la Constitución", ha dicho Celaá.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, habló directamente de "espionaje" y "cloacas" después de que eldiario.es desvelara el contenido de esas notas, denominadas por Exteriores "Cataluña. Punto de Situación. Ámbito Internacional". Es parte de la documentación que la Abogacía del Estado, en representación legal del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha aportado a la causa que se sigue en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en el marco de la cual el departamento que dirige Josep Borrell ha solicitado la paralización de la actividad de las delegaciones de la Generalitat en Suiza, Alemania y Reino Unido.

El Gobierno español considera que esas delegaciones se han extralimitado en su actividad desbordando las competencias autonómicas que tienen asignadas. Las tres delegaciones referidas retomaron su actividad después de que se levantara el artículo 155 de la Constitución, de suspensión de la Autonomía catalana.

"Las delegaciones de la Generalitat en el exterior han recibido instrucciones de Oriol Junqueras para que realicen contactos con representantes de las congregaciones eclesiásticas en sus países correspondientes. El fin es obtener el apoyo de la Iglesia para mejorar la situación de los políticos presos catalanes. La delegada en Alemania, Marie Kapretz, ha solicitado apoyo a Joan Capdevilla y a la Abadía de Montserrat para localizar contactos eclesiásticos en ese país", se escribe en una de esas notas facilitadas a la causa por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a las que ha tenido eldiario.es y que lleva fecha de 21 de diciembre de 2018. En ese momento, el líder de ERC llevaba 13 meses encarcelado.