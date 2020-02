El Gobierno activa la lucha contra la despoblación con un compromiso de "descentralizar" infraestructuras

Pedro Sánchez se ha reunido con once ministros en la composición de la Comisión Delegada del Reto Demográfico en La Rioja en la que han fijado los seis ejes de la lucha contra la despoblación. La elección ha sido un gesto hacia la España vaciada. La vicepresidenta Teresa Ribera ha explicado que la intención es que la Estrategia Nacional se fije en una reunión de la Conferencia de Presidentes que aún no tiene fecha a la espera de que pasen las elecciones vascas y gallegas. El Gobierno ha decidido mantener este tipo de encuentros cada mes y medio e intentar que sean fuera de Madrid. Uno de los objetivos del reto demográfico es, precisamente, descentralizar algunas infraestructuras. No obstante, el Ejecutivo es consciente de que los efectos no se percibirán en el corto plazo.

Ribera ha explicado que estudiarán qué servicios “pueden ser descentralizados” y ha puesto como ejemplo algunos “centros de datos que pueden estar ubicados en otras zonas del territorio”, centros de documentación o centros de mantenimiento de infraestructuras viarias. “Son cuestiones que no tienen que quedar en grandes capitales”, ha asegurado Ribera, que considera que su “dispersión” puede constituir un “foco” de empleo en el entorno rural que se pretende “dinamizar”.

En una nota de prensa difundida posteriormente, el Gobierno informa de que se han acordado diversas iniciativas concretas, entre ellas instalar un nuevo Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social en Soria, incentivar la eficiencia energética en edificios y el uso de las energías renovables, incrementar los efectivos de la Guardia Civil y crear oficinas móviles para la expedición y renovación del DNI y el pasaporte.

"Nueve comunidades autónomas han perdido población en los últimos diez años, el 48% de los municipios tienen menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado", ha expresado Ribera, que también ha citado la "pérdida" de personas jóvenes en el entorno rural como algunas de las "distorsiones" en el equilibrio territorial que es "deseable" para una "España dinámica" en la que "cualquier persona pueda desarrollar su nivel de vida en igualdad de derechos con independencia de donde viva".

La vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha expuesto algunas de las líneas maestras que pretende poner en marcha, como el fomento de la Uned -la universidad a distancia- para acercar sus centros a regiones más despobladas para que “hagan más atractiva la vida en el entorno rural” así como la potenciación de las escuelas rurales. También ha reiterado algunos de los aspectos frente a la despoblación que figuran en el acuerdo que firmaron PSOE y Unidas Podemos, como el acercamiento de la conectividad, la banda ancha o el impulso al 5G.

Otra de las novedades que ha presentado Ribera es la creación de un Estatuto del Pequeño Municipio. No obstante, la vicepresidenta no ha dado muchos detalles al respecto. Sí ha puesto a modo de ejemplo algunas modificaciones legislativas en cuestiones como la contratación de servicios, que actualmente está limitada con los mismos proveedores por parte de la administración y considera que es contraproducente en el caso de los pequeños municipios.

Ribera ha asegurado que la lucha contra la despoblación tendrá su reflejo en los próximos Presupuestos Generales del Estado de forma “transversal”. “La intención del Ministerio de Hacienda es dar una explicación cualitativa al respecto de cómo se asocia cada partida de gasto a cada uno de los grandes objetivos”, ha explicado la vicepresidenta, que considera que así se podrán ver los efectos de cada una de las partidas.

A la reunión en La Granjera (La Rioja), han asistido casi todos los titulares de los departamentos involucrados en la lucha contra la despoblación: además de Sánchez y Ribera han acudido la vicepresidenta económica; la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; el ministro de Interior; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; la ministra de Educación y Formación Profesional; la ministra de Trabajo; la ministra de Industria, Comercio y Turismo; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; la ministra de Política Territorial y Función Pública; el ministro de Cultura y Deporte; la ministra de Igualdad, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Antes de ese encuentro, Sánchez se ha reunido en Logroño con la presidenta riojana, Concha Andreu, en el marco de las visitas a los jefes de los ejecutivos autonómicos que anunció tras la investidura. Ambos han firmado un acuerdo para potenciar la comunidad como "enorregión por excelencia" y situarla como capital digital del castellano, cuya cuna está en San Millán de la Cogolla.

En su intervención, en la que no ha aceptado preguntas de los periodistas, Sánchez ha hecho un alegato del diálogo territorial con todas las comunidades justo la semana que Gobierno y Generalitat se sentaron por primera vez para sentar las bases de la negociación para la búsqueda de una solución al conflicto político en Catalunya. "Cuando las administraciones propician el diálogo sincero, tranquilo, moderado es en beneficio de los ciudadanos", ha sido el mensaje del presidente, que ha hecho un alegato de la "cohesión" y la "igualdad entre territorios". Sánchez ha prometido diálogo con todas las administraciones con el objetivo, como dijo en el Comité Federal del PSOE, sin "perjuicios" entre unas y otras.