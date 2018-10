La portavoz de IU en el Parlamento Europeo dimite y denuncia "falta de respuesta" de la dirección en casos de acoso laboral

La portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha presentado su dimisión irrevocable ante la "falta de respuesta" de la dirección federal en supuestos casos de acoso laboral, según la carta remitida este miércoles por la tarde al coordinador general, Alberto Garzón, y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Albiol abandona la portavocía en el Parlamento Europeo a pocos meses de que se cierre la legislatura ante "la falta de respuesta por parte de la dirección de Izquierda Unida a las dos comunicaciones firmadas por varios trabajadores de la Delegación en la que ponían en conocimiento el acoso laboral, moral y físico que estaban sufriendo por parte de eurodiputados/as".

"La dirección podría haber iniciado de oficio un expediente sancionador ante el conocimiento de hechos tan graves, pero no ha sido así", afirma Albiol en su carta: "No ha habido ningún tipo de sanción y se ha instado a los trabajadores a continuar trabajando con estas personas".

"Al no compartir estas actuaciones", prosigue la eurodiputada, "que contravienen los principios más básicos de una organización de izquierdas, he decidido dimitir como portavoz".

La dirección de IU niega que no se haya intentado atajar el problema. "No es verdad que no se haya hecho nada. Otra cosa es que no se esté de acuerdo", asegura la responsable de Institucional de la coalición, Amanda Meyer.

Meyer, citada expresamente en la carta de dimisión junto al secretario de Organización, Ismael González, por sus respectivas obligaciones orgánicas, asegura que tuvo conocimiento este mismo miércoles de la carta y que lo primero que hizo fue ponerse en contacto con Albiol. "Le pedí que recapacitara. Queda poco de legislatura y han sido 5 años difíciles", apunta.

La dirigente de IU relata que trabajadores del grupo en Europa pusieron los hechos en conocimiento de la organización el trato recibido por algunos diputados. "No sé si llamarlo denuncia o queja", asegura Meyer "Entonces iniciamos un protocolo, nos sentamos con ellos y los eurodiputados antes del verano. Y llevamos la cuestión a la Coordinadora", uno de los órganos de decisión de IU.

Meyer asegura que sí se han hecho cosas, como excluir a algunas de las personas denunciadas de los turnos rotatorios de portavocía durante la baja de maternidad de Albiol o reunirse con los trabajadores. "Además, los nuevos estatutos de IU incluyen una comisión antiacoso en el trabajo. Hasta ahora teníamos recogidos protocolos para conflictos con militantes, pero no con trabajadores", explica.

"Tras la reincorporación de Marina, hemos vuelto a recibir un escrito de que nuevamente se está viviendo una situación complicada. Eso fue el lunes. Yo tuve conocimiento el martes. Y luego dimite Marina. Lo llevaremos a los órganos la semana que viene", zanja la responsable de Institucional de IU.

Meyer asegura que en ningún momento se ha recibido "una denuncia formal que refleje que en un sitio concreto ocurrió algo en tal día" que permita una "investigación contradictoria" de la dirección. "Hemos contribuido todos, más los eurodiputados, a una situación de difícil gestión en el trabajo. Los eurodiputados no han contribuido a tener un clima de trabajo adecuado. Ha habido problemas, siempre los ha habido. Yo soy una vieja militante, hay gente con una cultura política y otra que no la tiene, gente con educación y otra que no, gente que trabaja mejor en equipo y otra que no. La situación ha sido complicada", resume.

"Pero yo discrepo en que la dirección no haya hecho nada. Hemos hecho lo que hemos podido. Hay que garantizar que el grupo termine la legislatura en las mejores condiciones para preparar las próximas elecciones en las mejores condiciones. Esto no ayuda", concluye.

Albiol, que meses atrás había dejado su puesto en la Colegiada –ejecutiva de la organización– como responsable de Internacional de IU, figuraba como número dos de la lista de Alberto Garzón en la última Asamblea de IU, en junio de 2016.

La delegación de IU en la Eurocámara está formada por la hasta portavoz, Marina Albiol, y los eurodiputados Ángela Vallina, Javier Couso y Paloma López.