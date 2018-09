Iglesias apuesta por que Sánchez agote la legislatura, pero avisa: "Si tiene que haber elecciones, ningún problema"

A pesar de que esta semana las relaciones entre el Gobierno del PSOE y Unidos Podemos se han visto truncadas por el desacuerdo en asuntos como el plagio en un libro del presidente o los aforamientos, el secretario general de Unidos Podemos confía en alcanzar acuerdos con el Ejecutivo en materia social y poder agotar la legislatura porque le parece "lo más sensato" pero "si tiene que haber elecciones, ningún problema".

Pablo Iglesias sostiene que continúan las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2019, "ojalá lleguemos a un acuerdo", ha dicho este viernes en una entrevista en Telecinco. "Si nos entendemos les apoyaremos, sino no", ha afirmado.

Pero el líder de Podemos mantiene su rechazo a que la reforma de la Constitución anunciada por Sánchez para delimitar el aforamiento judicial de los políticos no incluya la figura del jefe del Estado: "El Gobierno ha improvisado demasiado, cuando se trata de la Constitución no hay que sacarse conejos de la chistera", y propone: "Hagamos un referéndum".

Incoherencias en el Gobierno y el PSOE

El diputado de Podemos ha reconocido que "el Gobierno ha sido incoherente en algunas cosas, algo frecuente en el PSOE", pero se ha mostrado convencido de que su grupo ha sido crítico cuando no ha estado de acuerdo con cómo ha actuado, "no tenemos compromiso con el Gobierno", ha asegurado, como sucedió con el contrato de venta de armas: "Cuando gobernemos no se venderán armas a Arabia Saudí".

También ve Iglesias diferentes posturas en el Ejecutivo cuando alcanzaron un pacto para la revalorización de las pensiones conforme con el IPC pero "en el Pacto de Toledo parece que ha titubeado", ha expresado, "no pedimos la luna, pedimos que se respete la CE", ha añadido Iglesias, "si no hay acuerdo no estaremos en el Pacto de Toledo".

Preguntado por el desprestigio de las universidades causado por los casos de concesión de másteres de manera irregular, el líder de Podemos opina que hay que "revertir el proceso de mercantilización de la universidad y no permitir que haya institutos como el de la Rey Juan Carlos que se convierten en reinos de Taifas".