Arrimadas espera que Sánchez se vea obligado a buscar la "vía constitucionalista" si fracasan las negociaciones con ERC

Una hora y diez minutos ha durado la reunión en la que la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha transmitido Pedro Sánchez su propuesta de cerrar un pacto entre "contitucionalistas" –PSOE, PP, Ciudadanos y Navarra Suma–, en base a sus 221 escaños con el fin de garantizar no solo la investidura, sino también la estabilidad a un Gobierno sin Unidas Podemos durante toda la legislatura. "Es la única alternativa sensata y razonable al Gobierno del insomnio con el que nos amenaza", ha señalado Arrimadas en rueda de prensa una vez finalizado el encuentro que se ha celebrado en el Congreso. "No podemos dar apoyo a ese gobierno del insomnio", ha zanjado.

Arrimadas había pedido al líder del PSOE que la reunión que mantuvieran fuera a tres bandas, incluyendo al líder del PP, Pablo Casado, pero ni uno ni otro han accedido a su sugerencia.

Esta es la primera vez que Arrimadas mantiene una reunión en privado con Sánchez tras postularse para liderar el partido forzada por la dimisión de Albert Rivera ante el descalabro del 10N. En su encuentro le ha entregado un documento "con las Bases para un Acuerdo Moderado Estable y Constitucionalista".

El encuentro, además, se produce poco después de que Sánchez firmara un acuerdo con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para un Gobierno de coalición, y en plenas negociaciones del PSOE con ERC. Precisamente, el gran acuerdo que propone Arrimadas está condicionado a que Sánchez rompa con ambas formaciones a las que considera "un peligro" para la economía y la "unidad de España".

Las propuestas del documento de Arrimadas incluyen en primer lugar que "todos los pactos de Estado, Presupuestos y leyes importantes se acuerden entre partidos constitucionalistas y no dependan de nacionalistas ni populistas". El más urgente, ha dicho la portavoz de Ciudadanos, sería un Pacto Nacional por la Educación "para que no haya más leyes del PP o del PSOE y sean de todos". El otro punto es que "la crisis no puede recaer en las clases medias y trabajadores", por lo que pide a Sánchez que no suba impuestos ni haga "presupuestos fake". La última medida es la reforma de la ley electoral para elevar el corte mínimo para tener representación en el Congreso al 4 o 5%, lo que, según Arrimadas, "sería un antes y un después para España" porque "nos ahorraríamos muchos problemas con los partidos nacionalistas".

Arrimadas ha explicado que durante el encuentro ha reiterado a Sánchez que estudie su vía alternativa, pero "él me ha insistido en que tiene un acuerdo con Podemos". La líder de Ciudadanos no ha parado de insistir en que si Sánchez "rectifica" y da el paso a esa vía de los 221 escaños, Ciudadanos se abriría a facilitar la investidura y dar estabilidad al Gobierno socialista, pero sin Podemos. "¿Si se puede hacer en Europa [pactos entre conservadores, liberales y socialdemócratas], por qué no podemos hacer en España lo mismo? Los números dan", ha zanjado.

A Casado le ha pedido "que no le dé excusas a Sànchez", "escuche a las personas relevantes de su partido" y abra la puerta a esa fórmula de los 221 escaños si fracasan las negociaciones del PSOE con ERC.

"Es que la vía que me está proponiendo a mí Casado es que haga vicepresidente a Iglesias", ha criticado al líder del PP. "Nuestra propuesta es dar la estabilidad a la legislatura no salvar a Sánchez y su Gobierno del insomnio que solo tiene ahora 155 escaños y le faltan 21, que quiere que se lo den los nacionalistas". "Yo no me rindo nunca, hay bases para ese acuerdo alternativo y tengo esperanzas", ha finalizado la portavoz parlamentaria de Ciudadanos.