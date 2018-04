López Madrid niega mordidas al PP y dice que no tiene capacidad "ejecutiva" en la empresa de su suegro

El empresario Javier López Madrid ha negado este martes en el Congreso haber entregado mordidas al PP o a cualquier otro partido político. Durante su comparecencia ante la comisión que investiga la financiación de la formación en el Gobierno, López Madrid ha afirmado que él no tiene capacidad "ejecutiva" en OHL, la empresa de su suegro que habría entregado 1,4 millones de euros con destino a Ignacio González, a cambio de la adjudicación del tren de Navalcarnero (Madrid).

Javier López Madrid, miembro del consejo de administración de OHL y consejero delegado del Grupo Villar Mir, está imputado en los casos Púnica y Lezo por la presunta financiación ilegal del PP, entre otros asuntos. Uno de los indicios contra él es la agenda incautada a Francisco Granados con el presunto reparto de unas mordidas. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción vinculan a López Madrid con las iniciales JLM que allí aparecen.

"Debe haber decenas de miles, si no cientos, que coincidan con esas iniciales. Me está preguntando sobre una agenda que no escrito, que no es mía con unas transferencias que yo no conozco. Y en todo caso, no coinciden. En ese informe tan contundente, en esa misma anotación JM y JLM y no puedo ser dos personas al mismo tiempo. Hay que preguntárselo a él (Granados) y no a mi", ha dicho López Madrid a preguntas del portavoz socialista.

López Madrid ha negado la versión ante el juez de su amigo de la infancia Adrián de la Joya, quien declaró que la transferencia de 1,4 millones procedente de OHL México fueron a sus cuentas en Suiza para que, de allí, y por orden del compareciente, fueran a parar a Ignacio González a cambio de la adjudicación del tren de Navalcarnero. López Madrid ha dicho que esa transferencia, que en cualquier caso no responde a ese motivo, parte de OHL, una empresa en la que él no tiene responsabilidades ejecutivas ni de la que puede conocer el detalle de los traspasos de dinero que hace.

Podemos pregunta por "compiyogui"

A continuación ha llegado el turno del portavoz de Podemos, Chema Guijarro, quien ha comenzado preguntado al empresario "por qué la reina Letizia le llama "compiyogui", en alusión a los mensajes enviados por los reyes de España al yerno de Villar Mir cuando aparecieron las pruebas de su utilización de una tarjeta black de Caja Madrid. López Madrid se ha negado a contestar y también a decir que se negaba a contestar.

La pregunta ha dado pie a unos minutos de confusión en los que el compareciente solo hablaba con el presidente de la comisión, Pedro Quevedo, preguntando si el portavoz podía preguntarle por cuestiones supuestamente ajenas al motivo de su comparecencia. El portavoz de Podemos ha explicado que pretendía realizar "un perfil" del compareciente y sus relaciones antes de pasar a otras cuestiones.