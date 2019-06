El PSOE aprovecha la crisis de Ciudadanos para presionar a Rivera: "Escuche a su alrededor y recapacite"

El PSOE no pierde una ocasión para presionar a PP y Ciudadanos para que se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez. Este lunes, cuando las negociaciones con Unidas Podemos están cuesta arriba y aprovechando la crisis en Ciudadanos, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha enfatizado la estrategia al pedir a Albert que "escuche a su alrededor y que recapacite" y advertir a Pablo Casado de que "el PP no puede jugar a ser un partido antisistema".

El grueso de los ataques han ido contra el líder de Ciudadanos, que renunció a reunirse en secreto con Sánchez en Moncloa, tal y como ha adelantado eldiario.es. "Es muy difícil hablar de contenidos incluso cuando alguien se niega a reunirse", ha admitido el dirigente socialista.

El PSOE, que se partió en dos a raíz de la abstención en la investidura de Mariano Rajoy, aprovecha ahora la crisis interna de Ciudadanos para azuzar a su favor. "Salga del laberinto -le ha dicho Ábalos a Rivera-. Huir hacia adelante, jugar al cuanto peor mejor, subir al monte más escarpado a su derecha no es bueno para nadie". "El veto al PSOE es incomprensible; le pedimos que escuche a su partido y se abstenga en la investidura del candidato Pedro Sánchez, que escuche a su alrededor, que recapacite", ha expresado el secretario de Organización el mismo día en que Ciudadanos ha sufrido dos bajas en su su dirección: la de Toni Roldán por el giro a la derecha y la de Javier Nart por la negativa a "revisar" el 'no' a Sánchez.

"La realidad es tozuda, nadie aplaude ni apoya este giro estratégico -ha continuado-. ¿Cuántos Manuel Valls, Toni Roldán, Javier Nart y desmentidos de Macron hacen falta para que recapacite?". "Los populismos, los extremismos y los movimientos rupturistas encuentran en el caos y en la falta de consensos su razón de ser y su oportunidad. No sea populista, no se convierta en un problema para su partido y para España", ha avisado a Rivera.

El mismo día en que Pablo Casado le ha reiterado a Sánchez que no apoyará su investidura en una reunión en Moncloa, Ábalos ha insistido en que el PP debe abstenerse". "El PP no puede jugar a ser un partido antisistema cuando está en juego la estabilidad de la nación y cuando los españoles hemos votado cuatro veces en menos de un mes", ha afirmado.

El PSOE no tiene planeado, no obstante, hacer una oferta a PP y Ciudadanos a cambio de su abstención más allá de cumplir con el deseo que expresan de que la legislatura eche a andar -"mientras no haya gobierno no hay oposición", les ha recordado- así como llevar a cabo lo que también reclaman: que la gobernabilidad no recaiga en manos de los independentistas.

Otro de los motivos que esgrime es que el desbloqueo de la investidura mediante la abstención daría una mayor "autonomía" al PSOE para llegar a acuerdos a distintas bandas. Eso incluiría a las fuerzas de derechas. Así, Ábalos ha asegurado que también está la "disposición a llegar a grandes acuerdos": "Ahora nos tienen que concretar ellos qué es lo que les motiva a participar en un acuerdo nacional, qué es lo que les haría sentirse corresponsables. Estamos esperando a que nos digan qué hace falta para que colaboren en la puesta en marcha de la legislatura".

Unidas Podemos, "socio programático preferente"

En la semana en que se cumplen dos meses de las elecciones generales, Ábalos ha reconocido que no puede poner una fecha aún a la investidura más allá de asegurar que será "muy pronto". El dirigente socialista ha insistido en que Unidas Podemos debe responder a la oferta de cargos intermedios en lo que denominan un Gobierno de cooperación que por ahora los socialistas no están dispuestos a que tenga ministros del grupo confederal.

Ábalos, que se ha referido a Unidas Podemos como el "socio programático preferente", ha pedido a Pablo Iglesias que se centren en las políticas: "Las políticas quedan pero las personas somos eventuales; hablemos de políticas y no de nombres que es lo que queremos las personas progresistas".

Ahora bien, ha reconocido que por el momento no se ha abordado el eventual acuerdo programático y le ha restado importancia al asegurar que tienen una base sólida en los acuerdos del pasado, como los Presupuestos Generales del Estado, que se tendrían que "actualizar". "Ya tenemos una experiencia programática, una agenda del cambio, pactamos los presupuestos... No partiríamos de cero sino de una experiencia fructífera -ha expresado- Cabría en todo caso actualizar esa agenda, incorporar si cabe mas ambición, algunos elementos de transparencia o calidad democrática".