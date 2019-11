Iglesias lanza un guiño a Catalunya tras anunciarse la consulta de ERC: "Vamos a tener un Gobierno que asuma el diálogo"

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha lanzado este jueves un guiño a Catalunya un día después de que ERC anunciara una consulta entre sus bases en la que se supedita el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a la creación de una mesa de diálogo sobre el conflicto territorial. "El diálogo es imprescindible", ha sostenido Iglesias. Y ha zanjado: "Vamos a tener un Gobierno que asuma el diálogo como eje fundamental de la acción política que afronte el problema de la plurinacional en España. Estamos trabajando en lograr esos apoyos, creo que lo vamos a conseguir".

Iglesias ha participado este mediodía en una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense sobre la lucha antifascista en la universidad organizada por una asociación estudiantil. El secretario general de Podemos ha compartido vivencias ante medio centenar de asistentes de su época como alumno de esta misma facultad en el aula magna del recinto. El mismo lugar donde, ha recordado, se examinó de su último examen: Derecho Mercantil II.

A la entrada esperaban a Iglesias una nube de periodistas que ha cuestionado al dirigente sobre las negociaciones con el PSOE para la formación de Gobierno. "Lo estamos haciendo con discreción. Toca ser responsables", ha dicho. "Hay muchas expectativas para que seamos un Gobierno para toda la ciudadanía que proteja a la gente ante la desaceleración económica", ha añadido.

Iglesias no ha dado detalles sobre los avances en las conversaciones con Pedro Sánchez que ambos llevan personalmente. "Hay mucho trabajo que hacer", ha dicho. "Hay que ganarse los apoyos y las abstenciones para la investidura", ha reconocido, en referencia a que la elección de Sánchez por el Congreso depende no solo de quienes vayan a votar a favor, sino, casi más importante, de quienes opten por abstenerse en lugar de votar no.

"Estoy convencido de que el PSOE y nosotros trabajaremos de manera responsable para lograr los apoyos para que en este país haya un gobierno de izquierdas que afronte los retos de Estado que tenemos", ha sostenido Iglesias. Preguntado por el referéndum de ERC, el líder de Unidas Podemos ha asegurado que "el diálogo es imprescindible". Y ha concluido: "Vamos a tener un Gobierno que asuma el diálogo como eje fundamental de la acción política que afronte el problema de la plurinacionalidad en España. Estamos trabajando en lograr esos apoyos, creo que lo vamos a conseguir".

La consulta de ERC a sus bases, que no será vinculante, se celebrará el próximo lunes y tendrá esta pregunta: "¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?".